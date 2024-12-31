基隆殺人焚屍嫌犯晚間移送地檢署複訊 4共犯仍在逃

基隆市趙姓老翁疑遭殺害，凶嫌還試圖焚屍滅證。警方找到藏屍的小貨車，昨晚逮捕涉案的吳姓男子，另4嫌在逃。吳男今在警局疑因毒癮發作，有時難如常對話。警方完成筆錄後，今晚9點多依殺人、損壞和遺棄屍體罪嫌，將吳男移送地檢署偵辦。

新北金山警分局、基隆警三分局26日分別接獲線報，指69歲趙姓老翁疑因與人有金錢糾紛，被人殺害後，凶嫌試圖焚屍滅證不成，先藏放屍體，再思考下一步要怎麼做。

檢警掌握凶嫌租用小貨車藏放屍體，查出車牌後，29日晚間發現這輛車停放在基隆山區培德路旁。員警守株待兔，30日凌晨見疑似3名凶嫌同乘白色轎車出現，但未能成功攔下。

警方鎖定白色轎車追查行蹤，30日上午在林口發現這輛車，攔截時雙方車輛發生衝撞，仍被兔脫。警方不久發現嫌犯棄車逃逸，調閱附近監視器發現，有5名男子從白色轎車出來，分頭逃逸。

42歲吳姓男子先逃到桃園，再搭計程車南下台中市大甲區，躲在友人的住處。 警方掌握行蹤後，前晚荷槍實彈攻堅抓人，再由員警帶往基隆市警局拘留室過夜。另四嫌已知為42歲潘男、46歲林男和52歲陳男，另1人身分待查。

吳男今天上午由員警從拘留室帶往警三分局製作筆錄時，面對記者追問怎麼那麼狠心？欠你錢嗎？幾個人犯案等問題，原本都未回應，但等到坐進偵防車後，媒體再問「你是主嫌嗎，是你策畫的嗎？」吳男回嗆「關你屁事啊」。

基隆八堵路一處閒置倉庫疑為焚屍地點，員警今天也前往採證。屋主說，倉庫在颱風來襲時毀損，已找人整修，目前閒置，沒想到會捲入駭人聽聞的命案。員警在倉庫外空地發現焚燒的痕跡，找到殘存的衣物布料。屋主表示，原本存放在倉庫的冷凍櫃不見了，員警將確認是否就是裝運趙姓老翁屍體的冷凍。