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蘿拉涉毒家中遭逮強制執行畫面曝光 蔡阿嘎偕妻在場親自蒐證

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蘿拉涉毒家中遭逮強制執行畫面曝光 蔡阿嘎在場親自蒐證

聯合報／ 記者林昭彰黃子騰／新北即時報導

百萬網紅蔡阿嘎前員工蘿拉（林沛蓁）因涉嫌建立AB合約，侵占公司款項多達8位數款項遭告，昨天蔡阿嘎、新北地方法院民事執行處、蘆洲警方至蘿拉家中強制執行，經搜索後，在屋內查獲3顆依托咪酯喪屍煙彈，蘿拉被帶回警局偵訊的畫面也曝光。

從畫面中可見，新北地方法院民事執行處人員會同蘆洲分局轄區警員、蔡阿嘎與妻子2人，一同至蘿拉住家門口。蔡阿嘎抵達後就拿起手機開始拍照錄影蒐證，隨後眾人進入蘿拉住處進行強制執行程序。屋內郭姓男子此時拿起電子煙吸食，因電子煙目前仍違法，警方上前檢驗發現含依托咪酯成分，經搜索後在屋內查獲3顆喪屍煙彈。

警方隨即將蘿拉及郭男帶回警局偵訊，蘿拉承認被警方查獲的菸彈是她所有的，警方詢後將2人依毒品罪嫌送辦，新北地檢署複訊後，諭知本名林沛蓁的蘿拉限制住居，郭男則飭回。

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新北地院、警方及蔡阿嘎到場，蔡阿嘎(紅圈處)拿起手機開始蒐證。記者黃子騰／翻攝
新北地院、警方及蔡阿嘎到場，蔡阿嘎(紅圈處)拿起手機開始蒐證。記者黃子騰／翻攝
警方將蘿拉、郭男帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將蘿拉、郭男帶回警局。記者黃子騰／翻攝

喪屍煙彈 新北 毒品 蔡阿嘎 電子煙

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