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涉AB合約侵占蔡阿嘎千萬！蘿拉遭警強制執行 竟起獲喪屍煙彈

聯合報／ 記者黃子騰蔣永佑／新北即時報導

百萬網紅蔡阿嘎（左）與蘿拉（右）。 圖／摘自蔡阿嘎YT
百萬網紅蔡阿嘎（左）與蘿拉（右）。 圖／摘自蔡阿嘎YT

百萬網紅蔡阿嘎今年中開除資深員工蘿拉，並指控建立AB合約侵占公司款項多達8位數。昨天蔡阿嘎公司員工與新北地院民事執行處，會同蘆洲警分局員警至蘿拉家中強制執行時，在屋內查獲3顆依托咪酯喪屍煙彈。詢後將蘿拉及屋內郭男依毒品罪嫌送辦。新北地檢署複訊後，諭知本名林沛蓁的蘿拉限制住居，郭男則飭回。

網紅蔡阿嘎今天在臉書PO文「2024年的最後，來幹大事囉！欠過年總是不好對吧」並貼出一張照片是位在捷運出口的一整片社區大樓，還忍不住酸「住這麼好喔！羨慕羨慕」。

據了解，蔡阿嘎公司人員昨天（30日）與新北地院、蘆洲分局警方至蘿拉位於蘆洲區三民路的住處強制執行。眾人進入屋內後發現一名郭姓男子正在吸食電子煙，警方以試劑檢驗後發現呈依托咪酯陽性反應，經搜索後在屋內共發現3顆依托咪酯喪屍煙彈，警方立即將蘿拉及郭姓男子帶回警局偵訊。

蘿拉警詢時坦承持有喪屍煙彈，警方詢後將蘿拉及郭姓男子依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，並積極查追查毒品上游。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蔡阿嘎公司人員與新北地院、警方到蘿拉家強制執行。圖／摘自臉書
蔡阿嘎公司人員與新北地院、警方到蘿拉家強制執行。圖／摘自臉書

喪屍煙彈 新北 毒品 網紅 蔡阿嘎

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