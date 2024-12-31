基隆殺人焚屍 南下台中躲藏 員警荷槍實彈逮人畫面曝光

基隆市吳姓男子等人涉嫌殺害趙姓老翁，還試圖焚屍滅證，警方今天凌晨在台中逮捕出面租車的吳姓男子。租車業者說，23日晚上出租小貨車，客人來來去去，對吳男沒有特別的印象。

新北市金山警分局、基隆市警三分局日前分別接獲線報，指趙姓老翁疑與人有財務糾紛被殺害，並提供藏放屍體的小貨車資訊。警方昨天凌晨在基隆市山區的培德路旁找到小貨車，老翁屍體被裝在小貨車車斗上的冷凍櫃中。

警方採證後將屍體送往殯儀館，報請檢察官昨天下午相驗，初步確認屍體曾遭焚燒，將擇期解剖查明死因。檢警也查出焚屍地點在八堵路一間閒置倉庫旁空地，昨天封鎖現場採證，後因天色漸暗暫停，今早再次前往現場，發現地面有人引火燃燒痕跡，找到部分似被燒毀的衣服。

警方昨天曾在林口發現42歲吳男蹤跡，圍捕失敗。今天凌晨查出吳男藏匿在台中大甲區的公寓，荷槍實前前往圍捕，將他逮捕後押回基隆製作筆錄。檢警查出全案有5人涉嫌，除了吳男，已查出另3嫌為42歲潘男、45歲林男和51歲陳男，還有1人身分待查。