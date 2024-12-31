聽新聞
0:00 / 0:00
基隆殺人焚屍案落網 面對記者追問怒回「關你屁事」
基隆市吳姓男子等人涉嫌殺害趙姓老翁，還試圖焚屍滅證。警方今天凌晨在台中逮捕吳姓男子，記者採訪時追問吳為何行凶，吳男怒回關你屁事。藏放屍體的小貨車是吳男出面租用，業者說，23日晚上出租小貨車，客人來來去去，對吳男沒有特別的印象。
新北市金山警分局、基隆市警三分局日前分別接獲線報，指趙姓老翁疑與人有財務糾紛被殺害，並提供藏放屍體的小貨車資訊。警方昨天凌晨在基隆市山區的培德路旁找到小貨車，老翁屍體被裝在小貨車車斗上的冷凍櫃中。
警方採證後將屍體送往殯儀館，報請檢察官昨天下午相驗，初步確認屍體曾遭焚燒，將擇期解剖查明死因。檢警也查出焚屍地點在八堵路一間閒置倉庫旁空地，昨天封鎖現場採證，後因天色漸暗暫停，今早再次前往現場，發現地面有人引火燃燒痕跡，找到部分似被燒毀的衣服。
警方昨天曾在林口發現42歲吳男蹤跡，圍捕失敗。今天凌晨查出吳男藏匿在台中大甲區的公寓，將他逮捕後押回基隆製作筆錄。檢警查出全案有5人涉嫌，除了吳男，已查出另3嫌為42歲潘男、45歲林男和51歲陳男，還有1人身分待查。
員警今早到市警局拘留所將吳男帶往警三分局製作筆錄時，面對媒體追問怎麼那麼狠心？欠你錢嗎？幾個人犯案等問題，均未回應，等到吳男坐進偵防車後，媒體再問「你是主嫌嗎，是你策畫的嗎？」吳語帶不滿的回說「關你屁事啊」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言