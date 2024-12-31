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基隆殺人焚屍案落網 面對記者追問怒回「關你屁事」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市吳姓男子等人涉嫌殺害趙姓老翁，還試圖焚屍滅證。警方今天凌晨在台中逮捕吳姓男子，記者採訪時追問吳為何行凶，吳男怒回關你屁事。藏放屍體的小貨車是吳男出面租用，業者說，23日晚上出租小貨車，客人來來去去，對吳男沒有特別的印象。

新北市金山警分局、基隆市警三分局日前分別接獲線報，指趙姓老翁疑與人有財務糾紛被殺害，並提供藏放屍體的小貨車資訊。警方昨天凌晨在基隆市山區的培德路旁找到小貨車，老翁屍體被裝在小貨車車斗上的冷凍櫃中。

警方採證後將屍體送往殯儀館，報請檢察官昨天下午相驗，初步確認屍體曾遭焚燒，將擇期解剖查明死因。檢警也查出焚屍地點在八堵路一間閒置倉庫旁空地，昨天封鎖現場採證，後因天色漸暗暫停，今早再次前往現場，發現地面有人引火燃燒痕跡，找到部分似被燒毀的衣服。

警方昨天曾在林口發現42歲吳男蹤跡，圍捕失敗。今天凌晨查出吳男藏匿在台中大甲區的公寓，將他逮捕後押回基隆製作筆錄。檢警查出全案有5人涉嫌，除了吳男，已查出另3嫌為42歲潘男、45歲林男和51歲陳男，還有1人身分待查。

員警今早到市警局拘留所將吳男帶往警三分局製作筆錄時，面對媒體追問怎麼那麼狠心？欠你錢嗎？幾個人犯案等問題，均未回應，等到吳男坐進偵防車後，媒體再問「你是主嫌嗎，是你策畫的嗎？」吳語帶不滿的回說「關你屁事啊」。

警方今天凌晨在台中逮捕涉嫌殺人焚屍案的吳姓男子，帶回基隆調查，釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
警方今天凌晨在台中逮捕涉嫌殺人焚屍案的吳姓男子，帶回基隆調查，釐清案情。記者邱瑞杰／翻攝
警方昨在基隆培德路旁的貨車，發現疑被殺害並焚屍滅跡的趙姓老翁屍體，警方今天凌晨在台中逮捕1名嫌犯，帶回基隆偵訊。聯合報系資料照片
警方昨在基隆培德路旁的貨車，發現疑被殺害並焚屍滅跡的趙姓老翁屍體，警方今天凌晨在台中逮捕1名嫌犯，帶回基隆偵訊。聯合報系資料照片
警方今天凌晨在台中逮捕涉嫌殺人焚屍案的吳姓男子，帶回基隆調查，釐清案情。記者邱瑞杰／攝影
警方今天凌晨在台中逮捕涉嫌殺人焚屍案的吳姓男子，帶回基隆調查，釐清案情。記者邱瑞杰／攝影
警方今天凌晨在台中逮捕涉嫌殺人焚屍案的吳姓男子，帶回基隆調查，釐清案情。記者邱瑞杰／攝影
警方今天凌晨在台中逮捕涉嫌殺人焚屍案的吳姓男子，帶回基隆調查，釐清案情。記者邱瑞杰／攝影

基隆 屍體 殺人

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