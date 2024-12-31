基隆殺人焚屍棄屍案警逮一嫌移送地檢署 另鎖定兩嫌查緝
基隆市年近70歲的趙姓老翁疑被殺害後，凶嫌企圖焚屍滅證。警方今天凌晨在台中逮捕吳姓男子，被帶回基隆調查。警方製作筆錄後，近午將他移送基隆地檢署由檢察官複訊，釐清案情。檢警另掌握潘男、林男涉案，全力查緝中。
新北市金山警分局、基隆市警三分局日前分別接獲線報，指趙姓老翁疑與人有財務糾紛，並被殺害。警方昨天凌晨在基隆市培德路旁的一輛小貨車，發現屍體裝在小貨車上未通電的白色冷凍櫃中，採證後將屍體送往殯儀館。檢察官昨天下午相驗後，決定擇期解剖查明死因。
檢警調查，趙姓老翁被殺害後，凶嫌一度想在八堵路一處空地焚屍滅跡，但發現難以完全燒毀屍體，只好先藏放屍體。檢警在得知凶嫌租用小貨車藏放屍體，昨晨找到這輛車及屍體。小貨車的副駕駛座有道教令旗，貨車車斗也擺放不少金、銀紙，辦案人員研判涉案者中，可能有人良心不安，吐露涉案資訊。
趙姓老翁的戶籍設在戶政事務所，沒有配偶和子女。老翁有個哥哥，但兩人已很少聯繫，哥哥向檢警說，不知道弟弟為何遇害。
檢警依據線報及小貨車租賃資訊，嫌犯從最初鎖定的3人增加到5人。警方昨天曾在林口發現嫌犯蹤跡，但圍捕失敗。今天凌晨查出42歲吳姓男子藏匿在台中大甲區的公寓，將他逮捕後，清晨5點帶回基隆送進拘留所，上午帶往警三分局完成筆錄後，上午11點多移送檢方複訊。
警方昨天也查出焚死地點在基隆市八堵路一間倉庫旁的空地，封鎖現場採證，後因天色漸暗暫停，今早再次前往現場調查，發現曾經有人引火燃燒的痕跡，找到部分似被燒毀的衣服。
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