加熱菸、日本菸夯！6人走私交易額破億 士檢起訴求重判

陳姓男子等6人去年初開始從大陸、日本走私加熱菸、紙菸入台，今年6月被查獲後，陳男2名親友獲悉6人被查獲，涉嫌搬運、藏匿菸品證物，專案人員另查出其中一人涉嫌從日本非法輸入藥品，全案偵結依違反菸酒管理法等罪嫌起訴。

起訴指出，台籍陳姓男子、賴姓男子及另名陳姓男子，與陸籍周姓男子、日籍三姓男子、日籍藤姓男子合作，6人明知自外國輸入菸品應向中央主管機關申請健康風險評估審查核准，仍於2023年1月至2024年6月27日被警方查獲前，持續從大陸、日本等地走私日本紙菸、加熱菸入台。

其中，陳男負責聯繫菸品賣家並預付費用，以賴男名義快遞進口，或由周男尋找願意協助將菸品夾藏行李的旅客，協助走私入境後入住桃園市指定飯店集合交貨，經另名陳男及賴男收貨後，寄往台中、台南、高雄，後續以店面或超商交貨便方式販售牟利。

期間，犯嫌2023年11月8日快遞進口600支加熱菸、2023年1月9日以貨櫃夾帶198條日本紙菸分別遭查獲，專案人員溯源清查，發現他們在國內利用超商交貨便方式交易，銷售金額至今已逾1億元。

士林地檢署檢肅黑金專組檢察官楊唯宏指揮保安警察第三總隊、士林憲兵隊、台北市警局、台中市警局、移民署新北專勤隊、航警局等機關蒐證調查，2024年6月27日晚間8時許待周男、三男、藤男入境台灣後攔檢，當場查扣加熱菸300支，同步搜索台北、台中、台南、高雄租處、倉庫、店麵等處，共計查扣加熱菸13萬8014包、加熱器586台、不法所得736萬5064元及手機23支。

過程中，檢方另查獲負責聯繫賣家的陳男，他的2名林姓親友，知悉陳男等人遭警查獲，隔日凌晨立刻糾集不知情友人協助將犯罪所得辦運至倉庫、租處，試圖隱匿一眾人犯罪證據；另名負責收貨的陳男則在網路上訂購止痛藥、OK蹦等藥品，非法輸入並販售。

歷經半年偵辦，士檢偵結認全案8人分別涉嫌菸酒管理法「輸入私菸」、刑法「隱匿證據」、藥事法「輸入禁藥」、「販售禁藥」、醫材管理法「未經許可擅自輸入醫材」、「非法販賣醫材」等罪嫌，依法起訴，建請法院審酌其中6人多次非法走私管制物獲取暴利等情，從重量刑、科以最重罰金刑，以懲不法。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康