基隆殺人焚屍棄屍案警逮1嫌 今晨再到疑焚屍地點採證

基隆市發生駭人聽聞殺人案，凶嫌疑殺害七旬老翁後焚屍、棄屍。檢警鎖定5嫌，警方今晨在台中逮捕吳姓主嫌，帶回基隆偵訊中。警方今早另外前往疑焚屍地點採證，釐清案情。

新北市金山警分局、基隆市警三分局日前分別接獲線報，指趙姓老翁疑與人有財務糾紛，並被殺害。警方昨天凌晨在基隆市培德路旁的一輛小貨車，發現屍體裝在小貨車車斗，一具未通電的白色冷凍櫃中，採證後將屍體送往殯儀館。檢察官昨天下午相驗後，決定擇期解剖查明死因。

檢警調查，趙姓老翁被殺害後，凶嫌一度想要焚屍滅跡，但發現難以完全燒毀屍體，只好先藏放屍體。檢警在得知凶嫌租用小貨車藏放屍體，昨晨找到這輛車及屍體。小貨車的副駕駛座看到宗教令旗，貨車車斗也擺放不少金、銀紙，辦案人員研判涉案者中，可能有人良心不安，吐露涉案資訊。

檢警以車追人，清查與租賃小貨車相關人士，嫌犯從最初鎖定的3人增加到5人。趙姓老翁的戶籍設在戶政事務所，沒有配偶和子女。老翁有個哥哥，但兩人已很少聯繫，哥哥不知道他為何遇害。

警方昨天曾在林口發現嫌犯蹤跡，但圍捕失敗，今天凌晨查出42歲吳姓男子嫌犯藏匿在台中大甲區的公寓，將他逮捕後，帶回基隆偵辦。