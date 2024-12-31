基隆殺人焚屍案檢警鎖定5嫌 今晨在台中逮1人帶回偵訊
年近七旬的趙姓老翁疑被人殺害，凶嫌曾焚屍企圖滅證。檢警鎖定5名嫌犯，今天凌晨在台中逮捕1人，帶回基隆偵訊中。
新北市金山警分局、基隆市警三分局日前都接獲線報，指趙姓老翁疑與人有財務糾紛，已被殺害。警方昨天凌晨在基隆市培德路旁，發現裝載屍體的藍色小貨車，採證後將屍體送往殯儀館，報請檢察官相驗。
檢警調查，趙姓老翁被殺害後，凶嫌一度想要焚屍滅跡，但發現難以完全燒毀屍體，只好先藏放屍體，思考下一步行動。檢警掌握凶嫌臨時租用小貨車，屍體被放在車斗未接電源的冷凍櫃中。
員警在小貨車的副駕駛座看到宗教令旗，貨車車斗也擺放不少金、銀紙，辦案人員研判涉案者中，可能有人良心不安，吐露涉案資訊，輾轉讓檢警掌握到租賃小貨車等資訊，甚至也可是非核心的涉案者，暗助檢警偵辦。
檢警調查，趙姓老翁的戶籍設在戶政事務所，居無定所。清查家屬資訊，並沒有配偶和子女，只有一名哥哥，但兩人已很少聯繫，哥哥不知道他為何會遇害。
檢警依租賃車相關資訊，原鎖定嫌犯3人，後來增加到5人。檢察官昨天下午相驗屍體後，決定擇期解剖查明死因。
警方昨天曾在林口發現嫌犯蹤跡，但圍捕失敗，今天凌晨查出1名嫌犯藏匿在台中大甲區的公室，將他逮捕後，帶回基隆偵辦。
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