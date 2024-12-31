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基隆殺人棄屍案犯嫌1人大甲落網 警循線續追查其他共犯

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

有關近日媒體報導，基隆殺人棄屍案犯嫌疑似逃亡至大甲地區，大甲分局清晨證實昨日接獲情資後，立即與新北市警局金山分局成立專案小組展開調查，在最短時間內，鎖定犯嫌藏匿於轄內某棟公寓房間內，經霹靂小組攻堅後，成功查獲其中一名犯嫌到案，全案續由檢警偵辦中。

據了解，新北市金山警分局、基隆市警三分局近日均獲報，指有人遭擄走，可能已被殺害後，報請基隆地檢署指揮偵辦，警方昨日清晨在基隆市信義區培德路、崇法街和深澳坑路口，發現一輛藍色小貨車裝載著被害人遺體，車斗內有一只白色冰櫃，並擺放不少金紙，警方另在小貨車的副駕駛座看到疑似道教的令旗。

檢警調查，死者疑與人有賭博債務糾紛，日前遭3名男子押走，遭殺害後棄屍在基隆培德路一帶，警方循線全力查緝凶嫌到案，檢察官昨天相驗查明死因，將進一步釐清案情死著是否與人有債務糾紛。

大甲分局表示，昨日配合新北市警局金山分局在轄區內，順利攻堅逮捕一名犯嫌後，目前已經和新北市、基隆市警方取得聯繫，已鎖定相關線索，循線追查其他共犯中，警方強調，有信心在最短的時間內將相關犯嫌悉數查獲。

警方昨在基隆培德路旁一輛貨車上，發現載運的冰內有具男子屍體，檢警正調查死因及案情中。 記者邱瑞杰／攝影
警方昨在基隆培德路旁一輛貨車上，發現載運的冰內有具男子屍體，檢警正調查死因及案情中。 記者邱瑞杰／攝影
基隆殺人棄屍案嫌犯1人昨天在大甲落網。記者邱瑞杰／攝影
基隆殺人棄屍案嫌犯1人昨天在大甲落網。記者邱瑞杰／攝影

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