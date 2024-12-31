聽新聞
0:00 / 0:00

翁遭殺害藏貨車冰櫃 警追5嫌

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

一名老翁疑遭殺害後棄屍，警方昨在基隆山區路旁貨車上冷凍櫃，發現被焚燒過的屍體。記者邱瑞杰／攝影
一名老翁疑遭殺害後棄屍，警方昨在基隆山區路旁貨車上冷凍櫃，發現被焚燒過的屍體。記者邱瑞杰／攝影
年近七旬趙姓老翁日前遭人擄走，殺害焚屍後藏在一輛藍色小貨車上的冷凍櫃；警方接獲匿名檢舉，搜尋多日，昨天凌晨在基隆山區找到貨車，發現焦黑屍體。檢方指示解剖釐清死因，警方掌握五名可能涉案男子追緝中。

新北市金山警分局和基隆市警三分局，日前相繼接獲匿名人士檢舉，指趙姓老翁疑與人有財務糾紛，已被殺害，屍體藏在一輛藍色小貨車上。

兩地警方搜尋多日，昨天凌晨在基隆市信義區培德路、崇法街和深澳坑路口，發現該藍色小貨車，車上載有一個未接電源的白色冷凍櫃；員警打開冷凍櫃，看到一具已被燒黑的屍體，呈對折狀，採證後送往殯儀館，報請檢察官相驗。

據了解，該屍體呈焦黑焚燒不完全，檢警研判凶嫌一度想焚屍滅跡，但發現難以完全燒毀，只好先藏放屍體。該輛小貨車是臨時租用，正依租賃資料追查可疑對象。

警方也在小貨車右前座找到宗教令旗，貨車斗另擺放不少金、銀紙，檢警大膽研判，涉案者中可能有人良心不安，因此匿名提供線索，也可是非核心涉案者，暗助檢警偵辦。

檢警調查，趙姓老翁戶籍設在戶政事務所，居無定所，沒有配偶和子女，只有一名手足，對方供稱和死者很少聯繫，不知道他為何遇害。

檢察官昨天下午相驗屍體，無法判定死因，擇期解剖查明；另檢警昨晚查出可能焚屍地點為基隆市八堵路一間倉庫，已封鎖現場，今天勘驗調查是否為犯案地點。

基隆 屍體

延伸閱讀

焚屍滅證失敗！老翁遭對折塞冷凍櫃 檢警獲暗助找到屍體

男遭殺害焚屍裝冰櫃「面容焦黑難辨」 棄屍貨車副駕插令旗

財劃法修法 國民黨：對基隆是利多 呼籲中央別縮減補助

基隆驚傳殺人棄屍！男遭擄今被發現「陳屍貨車冰櫃」 擺放不少金紙

相關新聞

翁遭殺害藏貨車冰櫃 警追5嫌

年近七旬趙姓老翁日前遭人擄走，殺害焚屍後藏在一輛藍色小貨車上的冷凍櫃；警方接獲匿名檢舉，搜尋多日，昨天凌晨在基隆山區找到...

北部殺人棄屍嫌犯逃到台中大甲？ 地方熱議人心惶惶

北部今天傳出殺人棄屍案，今晚還傳出嫌犯逃到台中大甲，引起地方人士恐慌，大甲警方表示，有接獲訊息，目前仍在查證中。

焚屍滅證失敗！老翁遭對折塞冷凍櫃 檢警獲暗助找到屍體

年近七旬的趙姓老翁疑被人殺害，凶嫌焚屍滅證失敗，租用貨車載著裝著屍體的冷凍櫃，停放在基隆山區的路旁。警方今天凌晨發現屍體...

台南幫派互轟6車一路衝撞…角頭帶槍被捕 在逃槍手追查中

台南官田29歲幫派羅姓角頭住宅前天遭仇家開槍掃射，槍手一夥離去途中羅派人追上6車一路衝撞開槍，仇家同夥40歲沈姓男子中彈...

火鍋店打烊點餐遭拒 豪車男失控鳴槍…將依3罪嫌送辦

廖姓男子今午2時許駕車到台北市中山區松江路某火鍋店要用餐，店家因即將打烊婉拒，廖男在店外持操作槍擊發2次，又闖入店內包廂...

男遭殺害焚屍裝冰櫃「面容焦黑難辨」 棄屍貨車副駕插令旗

一男子疑遭殺害，被裝在冰櫃內搬運至貨車，連人帶車被棄置在基隆市路邊；警方今天尋獲運屍貨車，發現遺體已被燒成焦黑面容難辨，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。