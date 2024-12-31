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翁遭殺害藏貨車冰櫃 警追5嫌
年近七旬趙姓老翁日前遭人擄走，殺害焚屍後藏在一輛藍色小貨車上的冷凍櫃；警方接獲匿名檢舉，搜尋多日，昨天凌晨在基隆山區找到貨車，發現焦黑屍體。檢方指示解剖釐清死因，警方掌握五名可能涉案男子追緝中。
新北市金山警分局和基隆市警三分局，日前相繼接獲匿名人士檢舉，指趙姓老翁疑與人有財務糾紛，已被殺害，屍體藏在一輛藍色小貨車上。
兩地警方搜尋多日，昨天凌晨在基隆市信義區培德路、崇法街和深澳坑路口，發現該藍色小貨車，車上載有一個未接電源的白色冷凍櫃；員警打開冷凍櫃，看到一具已被燒黑的屍體，呈對折狀，採證後送往殯儀館，報請檢察官相驗。
據了解，該屍體呈焦黑焚燒不完全，檢警研判凶嫌一度想焚屍滅跡，但發現難以完全燒毀，只好先藏放屍體。該輛小貨車是臨時租用，正依租賃資料追查可疑對象。
警方也在小貨車右前座找到宗教令旗，貨車斗另擺放不少金、銀紙，檢警大膽研判，涉案者中可能有人良心不安，因此匿名提供線索，也可是非核心涉案者，暗助檢警偵辦。
檢警調查，趙姓老翁戶籍設在戶政事務所，居無定所，沒有配偶和子女，只有一名手足，對方供稱和死者很少聯繫，不知道他為何遇害。
檢察官昨天下午相驗屍體，無法判定死因，擇期解剖查明；另檢警昨晚查出可能焚屍地點為基隆市八堵路一間倉庫，已封鎖現場，今天勘驗調查是否為犯案地點。
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