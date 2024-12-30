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焚屍滅證失敗！老翁遭對折塞冷凍櫃 檢警獲暗助找到屍體

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

年近七旬的趙姓老翁疑被人殺害，凶嫌焚屍滅證失敗，租用貨車載著裝著屍體的冷凍櫃，停放在基隆山區的路旁。警方今天凌晨發現屍體，報請檢察官下午相驗，擇期解剖釐清死因。檢警已掌握5名男子涉案，循線查緝，因都未到案，案情待調查釐清。

新北市金山警分局、基隆市警三分局日前都接獲線報，指趙姓老翁疑與人有財務糾紛，已被殺害，報請基隆地檢署指揮偵辦。

警方昨天凌晨在基隆市信義區培德路、崇法街和深澳坑路口，發現裝載屍體的藍色小貨車，車上有一具未接電源的白色冷凍櫃。打開冷凍櫃，看到已被燒黑的趙姓老翁屍體，如同對折般被裝入冷凍櫃，採證後將死體送往殯儀館，報請檢察官相驗。

檢警調查，趙姓老翁被殺害後，凶嫌一度想要焚屍滅跡，但發現難以完全燒毀屍體，只好先藏放屍體，思考下一步行動。檢警掌握凶嫌臨時租用小貨車，用來暫時存放裝載屍體的冷凍櫃，一方面搜尋小貨車下落，同時依租賃資料，追查嫌犯下落，涉案嫌犯原鎖定3人，後來增加到5人。

員警在小貨車的副駕駛座看到宗教令旗，貨車車斗也擺放不少金、銀紙，辦案人員研判涉案者中，可能有人良心不安，吐露涉案資訊，輾轉讓檢警掌握到租賃小貨車等資訊，甚至也可是非核心的涉案者，暗助檢警偵辦。

檢警調查，趙姓老翁的戶籍設在戶政事務所，居無定所。清查家屬資訊，並沒有配偶和子女，只有一名手足，並證稱和死者很少聯繫，不知道他為何會遇害。

檢察官昨天下午相驗屍體後，決定擇期解剖查明死因。檢警令查出嫌犯可能的焚屍地點，在基隆市八堵路一間倉庫，前往現場封鎖採證，但因天色漸暗，今天白天再到現場調查，是否為焚屍地點。

基隆市趙姓老翁疑被殺害，警方前往凶嫌焚屍滅跡的可能地點採證。記者邱瑞杰／攝影
基隆市趙姓老翁疑被殺害，警方前往凶嫌焚屍滅跡的可能地點採證。記者邱瑞杰／攝影
警方今在基隆培德路旁的貨車，發現疑被殺害並焚屍滅跡的趙姓老翁屍體，檢察官相驗後將擇期解部，釐清死因。記者邱瑞杰／攝影
警方今在基隆培德路旁的貨車，發現疑被殺害並焚屍滅跡的趙姓老翁屍體，檢察官相驗後將擇期解部，釐清死因。記者邱瑞杰／攝影
警方今在基隆培德路旁的貨車，發現疑被殺害並焚屍滅跡的趙姓老翁屍體，檢察官相驗後將擇期解部，釐清死因。記者邱瑞杰／攝影
警方今在基隆培德路旁的貨車，發現疑被殺害並焚屍滅跡的趙姓老翁屍體，檢察官相驗後將擇期解部，釐清死因。記者邱瑞杰／攝影
警方今在基隆培德路旁的貨車，發現疑被殺害並焚屍滅跡的趙姓老翁屍體，檢察官相驗後將擇期解部，釐清死因。記者邱瑞杰／攝影
警方今在基隆培德路旁的貨車，發現疑被殺害並焚屍滅跡的趙姓老翁屍體，檢察官相驗後將擇期解部，釐清死因。記者邱瑞杰／攝影

命案 基隆 屍體 棄屍

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