台南幫派互轟6車一路衝撞…角頭帶槍被捕 在逃槍手追查中
台南官田29歲幫派羅姓角頭住宅前天遭仇家開槍掃射，槍手一夥離去途中羅派人追上6車一路衝撞開槍，仇家同夥40歲沈姓男子中彈送醫，警方獲報追查，今天下午5點多在新營逮捕羅，目前在市刑大偵訊。
警方表示，員警在羅身上找到1把槍，但連同先前查獲的羅手下4人、沈嫌都否認開槍，正追查朝羅住宅開槍的在逃槍手。
據稱槍擊起因羅與另一幫派疑賭債糾紛，28日凌晨雙方在新營談判不成肢體衝突有人受傷，雙方嗆聲，羅在官田區住家隨即遭人開槍，而且疑似有不同槍枝擊發近20顆子彈。
警方調查，槍手搭車從新營抵達官田後自車內開槍後離去。被開槍的羅姓幫主不滿率眾找仇家，後來在柳營台1線路上發現仇家車子，雙方追逐過程羅這一方朝仇家車子開槍。
坐在車內40歲沈姓男子左大腿中槍，同夥送醫、無生命危險。警方接到醫院通報有槍傷病患組成專案小組偵辦，發現有多部車涉案，初步發現案發原因疑與債務糾紛有關。不過中槍的沈男和追車的羅嫌同夥都否認開槍。警方不排除中彈的沈男是前往羅男家開槍的槍手。
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