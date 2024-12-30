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火鍋店打烊點餐遭拒 豪車男失控鳴槍…將依3罪嫌送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

廖姓男子今午2時許駕車到台北市中山區松江路某火鍋店要用餐，店家因即將打烊婉拒，廖男在店外持操作槍擊發2次，又闖入店內包廂持空氣槍擊發1次，未釀傷亡即遭員警逮捕，警方另在廖男車輛中查獲毒品海洛因及安非他命，依法偵辦中。

警方調查，57歲廖男駕駛汽車到火鍋店外暫停，進入店內準備用餐，遭店家婉拒後心生不滿，在店外開2槍，闖進店內無人的包廂開1槍，隨後將雙槍、1把折疊刀放置餐桌上，獨自呆坐包廂內，槍響嚇壞店內員工及散客，店家立刻報警處理。

員警據報到場逮人，初判廖男所持雙槍疑似道具槍，連同折疊刀一併查扣，附帶搜索廖男座車，又在汽車扶手處查獲毒品海洛英8包、針筒12支、安非他命5包等證物。

店家驚恐指稱，廖男開槍時掉出彈殼，所幸無人受傷。警方派員到場採證，清查現場無任何彈孔及彈頭，但在店外拾獲1枚彈殼，另檢視做案雙槍，初判廖男是先持模擬槍在店外擊發，子彈是有彈殼、聲響但無殺傷力的啞彈，再持空氣槍進入店內包廂擊發，同樣無殺傷力。

警方表示，目前將送驗槍支、毒品等證物，積極釐清槍、毒來源，全案詢後將違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、刑法恐嚇罪等罪嫌將廖男移送台北地檢署偵辦，持續追查槍、毒源頭。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方表示，目前將送驗槍支、毒品等證物，積極釐清槍、毒來源。記者李隆揆／翻攝
警方表示，目前將送驗槍支、毒品等證物，積極釐清槍、毒來源。記者李隆揆／翻攝
警方表示，目前將送驗槍支、毒品等證物，積極釐清槍、毒來源。記者李隆揆／翻攝
警方表示，目前將送驗槍支、毒品等證物，積極釐清槍、毒來源。記者李隆揆／翻攝
警方附帶搜索廖男座車，又在汽車扶手處查獲毒品海洛英8包、針筒12支、安非他命5包等證物。記者李隆揆／翻攝
警方附帶搜索廖男座車，又在汽車扶手處查獲毒品海洛英8包、針筒12支、安非他命5包等證物。記者李隆揆／翻攝

槍擊 毒品 火鍋

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