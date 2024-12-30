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喪屍煙彈毒駕成警察殺手 雲林縣警局明年起設檢舉獎金

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

近年毒品危害嚴重，雲林縣為此成立跨局處毒品危害防制中心，並透過醫療團隊協助及社會心理復健介入，協助藥癮者克服戒毒困境，目前每年服務1200多名個案，今發表成果，此外，依托咪酯類毒品案件增加，雲林縣警局將從明年針對依托咪酯類毒品設置檢舉獎金，檢舉成功將核發5萬元獎金。

今年1至11月底雲林縣查獲毒品案件有960件、990人，警察局長李建民表示，「喪屍煙彈」（依托咪酯類毒品）案件大幅增加，毒駕頻傳，且有警察因而喪失性命，雲林縣警局在警友會提供經費支持下，已訂定反毒友善通報網檢舉獎金辦法，除警政署提供的檢舉獎金外，明年元旦起將針對「喪屍煙彈」（依托咪酯類）提高檢舉獎金，最高核發5萬元，鼓勵民眾勇於檢舉。

雲林縣毒品危害防制中心由衛生局統籌，與教育處、警察局、社會處及勞青處等相關跨局處單位各司其職，並由醫療專業團隊及長期心理社會復健介入，縣長張麗善今頒證感謝11家藥癮戒治機構及替代治療執行機構，包括台大雲林分院、成大斗六分院、若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院及信安醫院；診所端有何正岳診所及廖寶全診所等，謝謝他們配合協助藥癮者成功戒毒。

衛生局長曾春美說，毒品危害防制中心將藥癮者當成病患，抱持著心希望、冋理心及利他心，提供安心環境及貼心服務，「五心」服務協助他們脫離毒品危害，目前列管個案有1200多名，。

導入醫療團隊協助有藥癮者克服戒癮困境，此外雲林縣警察局提高檢舉獎金，鼓勵民眾勇敢檢舉，若因此查獲重大販毒案件，最高核發5萬元檢舉獎金。

張麗善指出，雲林縣毒品危害防制中心是由衛生局統籌，含蓋教育處、警察局、社會處及勞青處等局處，各單位各司其職，從中發現需要協助個案，像教育處加強校園宣導，避免毒品入侵校園；勞工處提供就業或職訓等。拒毒反毒外，也要協助毒癮者戒毒，很感謝11家藥癮戒治機構，包括醫院、診所及衛生所，有同理心、耐心及貼心來協助成功戒毒。

衛生局長曾春美說，毒癮成因多元，各單位抱持者給毒癮者心希望、冋理心及利他心，提供安心環境、貼心服務，幫助他們盡快脫離毒品危害，她也感謝誠品文化藝術基金會贈書給藥癮者家庭及雲林第二監獄，協助他們透過書籍找到內心的力量。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

雲林縣政府成立跨局處毒品危害防制中心，今共同宣誓反毒，並發表服務成果。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府成立跨局處毒品危害防制中心，今共同宣誓反毒，並發表服務成果。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府成立跨局處毒品危害防制中心，今共同宣誓反毒，並發表服務成果。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府成立跨局處毒品危害防制中心，今共同宣誓反毒，並發表服務成果。記者陳雅玲／攝影

喪屍煙彈 毒品 雲林

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