鄭文燦遭控收賄！律師質疑起訴多臆測 檢方 ：不是只有Excel
海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄，桃園地院針對鄭收賄部分進行第二次準備程序，今天由檢辯雙方就起訴範圍、主張及答辯方向分別陳述，律師團質疑起訴書多臆測又矛盾，承辦檢察官陳嘉義親上火線以15點回應，最後表示本案金流明確，「不是只有Excel！」呼應北檢拿Excel當證據的時事，引起旁聽席一陣竊笑騷動。
律師何祖舜表示，檢方起訴主張鄭文燦與行賄人之間存在的職務上行為的對價關係，自始客觀不存在，鄭在本案並無受賄犯意，也無收賄行為，更無所謂配合的職務上行為；承辦檢察官採信證詞偏頗，約談幾十人包含公務員，僅採信詐欺犯廖家父子及不利鄭的證詞，全然不提逾九成五以上對鄭有利證詞，可見檢察官已有個人定見，並非依照事實辦案；檢察官利用先後記載矛盾及引用錯誤的都市計畫流程，羅列犯罪事實，並非依事實與正確資訊為依據。總結，檢察官皆依照個人臆測或主觀判斷，混淆事實的客觀性來辦案，是非常不專業表現。
55期的陳嘉義遭司法官前輩批辦案不專業多臆測，今天蒞庭似乎有備而來，針對36期「老師級」前輩的質疑「起訴事實存在許多檢察官個人臆測、先後記載的矛盾及引用都市計畫流程的錯誤」，根據辯方疑點，他以15點一一回應，至於起訴內文出現多處前後矛盾，回應過程中他多次解釋，因為前後文脈絡割裂，文字不同就誤認是矛盾，是因沒有「熟讀」整本起訴書，以致無法對事件始末做連結，回嗆意味濃厚。
陳嘉義回應辯方質疑「起訴指爭取為國重大建設，最後又可以依適應經濟發展也都符合廖俊松的意思是前後矛盾。」他說，其實這是講起訴書前後文脈絡割裂，因為文字不同就誤認為不同意思，實際上就本案的行為描述，對廖俊松而言，就是種「無魚蝦也好，有總比沒有好，先位備位的需求不同，能取得國家重大建設的背書很好，但能取得適應經濟發展背書也沒有不好」，最後要說，本案的土地開發本為繁雜的事情，所以事證很繁多，但詳覽起訴書和全部卷證後，就可以做首尾連結，本案如呂檢、邱檢剛也提及，本案事證明確，是有金流，不只有給錢的金流，還有後來退款的金流，金流事證之明確，不是只有excel檔案，另外還有行賄被告的相關口供，甚至還有市府各次會議的實務行為，事證明確，請求庭上依法重判。
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