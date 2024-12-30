鄭文燦遭控收賄！律師質疑起訴多臆測 檢方 ：不是只有Excel

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄，桃園地院針對鄭收賄部分進行第二次準備程序，今天由檢辯雙方就起訴範圍、主張及答辯方向分別陳述，律師團質疑起訴書多臆測又矛盾，承辦檢察官陳嘉義親上火線以15點回應，最後表示本案金流明確，「不是只有Excel！」呼應北檢拿Excel當證據的時事，引起旁聽席一陣竊笑騷動。

律師何祖舜表示，檢方起訴主張鄭文燦與行賄人之間存在的職務上行為的對價關係，自始客觀不存在，鄭在本案並無受賄犯意，也無收賄行為，更無所謂配合的職務上行為；承辦檢察官採信證詞偏頗，約談幾十人包含公務員，僅採信詐欺犯廖家父子及不利鄭的證詞，全然不提逾九成五以上對鄭有利證詞，可見檢察官已有個人定見，並非依照事實辦案；檢察官利用先後記載矛盾及引用錯誤的都市計畫流程，羅列犯罪事實，並非依事實與正確資訊為依據。總結，檢察官皆依照個人臆測或主觀判斷，混淆事實的客觀性來辦案，是非常不專業表現。

55期的陳嘉義遭司法官前輩批辦案不專業多臆測，今天蒞庭似乎有備而來，針對36期「老師級」前輩的質疑「起訴事實存在許多檢察官個人臆測、先後記載的矛盾及引用都市計畫流程的錯誤」，根據辯方疑點，他以15點一一回應，至於起訴內文出現多處前後矛盾，回應過程中他多次解釋，因為前後文脈絡割裂，文字不同就誤認是矛盾，是因沒有「熟讀」整本起訴書，以致無法對事件始末做連結，回嗆意味濃厚。