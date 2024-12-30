北市中山傳槍響！莽男闖火鍋店開5槍 2把槍放桌上一言不發

台北市中山區今午2時許傳出有男子駕駛汽車闖入店家持槍擊發5槍，警方獲報立即到場逮人，搜出毒品安非他命，確切案情待釐清。

據悉，57歲廖姓男子駕駛汽車到中山區松江路一處火鍋店外，停車後闖入店內連開5槍，店家嚇得立刻報警；員警到場時，廖男呆坐餐桌旁，將2把手槍放置在桌上，一言不發，遭員警上銬逮捕。

店家說，廖男與店家未發生任何爭執，他進入店內先稱要用餐，隨後將槍支放在桌上，又突然開槍，有彈殼掉出。

警方初步研判，廖男所持槍支，1把像是操作槍，所擊發的子彈雖有彈殼，但貌似啞彈，有聲響、無殺傷力，另把槍則是空氣槍，確切有待送驗釐清。

由於廖男被員警帶返偵辦時，稱汽車停放店外，警方附帶搜索，立刻發現少量毒品安非他命、海洛因，毒品部分也將一併偵辦。

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