台南幫派住宅遭開至少17槍 追上仇家開槍打中1人逃逸
台南29歲某幫派羅姓幫主在官田區住宅前天遭仇家開槍掃射，槍手一夥離去途中羅派人追上6車一路衝撞開槍，仇家同夥沈姓男子中彈送醫，警方獲報到醫院拘捕，並查獲涉開槍的羅手下4人，大家都否認開槍。警方表示，正追查在逃槍手、呼籲下落不明的羅出面說明。
案發現場屋外鐵捲門有15處彈痕，另2處疑散彈槍擊中痕跡，波及隔壁住家鐵捲門、上緣各有1處彈痕。槍手搭車從新營抵達官田後自車內開槍後離去。被開槍的羅姓幫主不滿率眾找仇家，後來在路上發現仇家車子，雙方在柳營追逐過程羅一方朝仇家車子開槍。
坐在車內40歲沈姓男子左大腿中槍，同夥送醫、無生命危險。警方接到醫院通報有槍傷病患組成專案小組偵辦，發現有多部車涉案，初步發現案發原因疑與債務糾紛有關。不過中槍的沈男和追車的羅嫌同夥都否認開槍。
據稱羅姓官田幫派份子曾被警方提報治平對象，後與新營地區幫派合流。28日凌晨羅男與另一幫派疑因賭博引發的金錢糾紛，雙方在新營談判不成肢體衝突有人受傷。警方還未查獲槍枝，羅未到案。全案目前依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例等罪偵辦。
監視畫面顯示，清晨5點20分羅住宅前1輛黑色休旅車有人打開車窗朝鐵捲門開槍後離去，因人未下車，警方目前無法確定槍手是誰。據稱羅的妻子家人在屋內，羅獲悉聯絡4輛車追人，在台一線柳營路段追上開槍。
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