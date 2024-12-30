影／話術「抓人了出錢誘捕」 彰化婦抵押房產被騙2200萬

彰化縣蔡姓婦人已退休，今年4月間接獲邱姓男子等人的詐騙集團以假檢警手法詐騙，要求監管蔡婦帳戶內900萬元存款，另外歹徒得知蔡婦名下有房地產後，再以「要抓人了，請再配合提供現金，實施誘捕」為話術，蔡不疑有他，三度抵押房產，貸款1300萬元，也都被歹徒騙走，刑事局上月收網，帶回邱等9人，依詐欺罪送辦，3人遭羈押。

刑事局詐欺犯罪防制中心情資研析小組，今年6月間大數據分析詐欺案件，發現詐欺集團以假檢警手法詐騙民眾，除詐取金融帳戶及密碼外，再夥同貸款經銷商、金主及地政士等，抵押設定被害人不動產放款後，再轉手交給集團面交車手，因此發交刑事局中打二隊積極偵辦。

中打二隊調查，此案有3名被害人，其中彰化縣蔡姓女子遭歹徒以假檢警手法詐騙，甚至抵押房地產，金額達2200萬餘元，為三名被害人被害金額最高的一位，其餘二人也都有抵押房地產，被詐金額在700萬元至800萬元間。

據查，蔡女是退休人員，接獲歹徒以假檢警手法詐騙後，積蓄900萬元都被騙走，歹徒仍不善罷干休，繼續要求蔡女抵押名下房地產，以「快抓到人了，再提供現金給專案小組，執行誘捕偵查」，蔡女聽從歹徒話術，三度抵押房地產，分別貸得數百萬元，總計1300萬元，也交付給歹徒，事後才知上當。

刑事局中打二隊與彰化縣員林警分局、台中市豐原警分局、台南市第一警分局合組專案小組，先帶回陳姓車手頭等5人，今年11月19日持彰化地院核發搜拘票，再拘提邱姓貸款經銷商（41歲）、羅姓金主及張姓女地政士等4人到案，查扣手機、存摺、提款卡、轎車5部、委託貸款契約書等贓證物。