再見地面師...彰化3人抵押房產被詐4000萬、9人落網

刑事局中打二隊在今年6月間獲報，有詐團與地政士合作，詐騙彰化縣3名被害人抵押房地產，被害金額近4000萬元，其中一名蔡姓女子被騙2200萬元最高，檢警在上月收網，帶回邱姓貸款經銷商等9人，其中邱以15萬元交保，3人遭羈押。

刑事局詐欺犯罪防制中心情資研析小組，今年6月間大數據分析詐欺案件，發現詐欺集團以假檢警手法詐騙民眾，除詐取金融帳戶及密碼外，再夥同貸款經銷商、金主及地政士等，抵押設定被害人不動產放款後，再轉手交給集團面交車手，因此發交刑事局中打二隊積極偵辦。

中打二隊調查，此案有3名被害人，其中彰化縣蔡姓女子遭歹徒以假檢警手法詐騙，甚至抵押房地產，金額達2200萬餘元，為三名被害人被害金額最高的一位，其餘二人也都有抵押房地產，被詐金額在700萬元至800萬元間。

刑事局中打二隊與彰化縣員林警分局、台中市豐原警分局、台南市第一警分局合組專案小組，先帶回陳姓車手頭等5人，今年11月19日持彰化地院核發搜拘票，再拘提邱姓貸款經銷商、金主及地政士等4人到案，查扣手機、存摺、提款卡、轎車5部、委託貸款契約書等贓證物。