疑賭債糾紛 台南民宅前槍戰

台南官田區前天凌晨有民宅遭開槍。圖／民眾提供 曾被辦組織犯罪條例的台南官田區羅姓幫派成員，疑有賭債糾紛，住宅前天凌晨遭開槍，槍手離去之際與羅一方人馬狹路相逢，演變成六輛車一路衝撞，雙方至少開數十槍，有人中彈送醫。警方目前已逮五人，羅男在逃，擴大追查中。

據了解，約卅歲羅姓男子是官田在地幫派的幫主，該幫成員平時橫行官田、將軍、新化等地區，犯下多起聚眾鬥毆、傷害、恐嚇、毀損，他二○一九年間被依組織犯罪條例等罪法辦還收押，獲釋後隔年繼續在地方作惡，與黨羽砸花店、打傷員工，被警方再度掃黑，羅也曾賭博被捕。

檢警查出，羅男等人日前到台南東山、白河一帶賭博，出現詐賭紛爭，離去時開車擦撞對方小弟，讓地方幫派人士不滿；前天凌晨，三名男子到羅男位於官田區民宅開槍，鐵捲門布滿十多個彈孔，屋內婦人聞聲嚇壞，不敢出來。

槍手等人離去之際，被羅姓男子一幫人遇上，羅等人追車、開槍反擊，對民宅開槍的槍手疑在此過程中中彈，當場血濺現場，送醫搶救，暫生命危險。

台南警方獲報組專案小組追查，初步釐清和賭債有關，目前已逮沈姓犯嫌等五人，不過羅姓男子未到案，也尚未查獲槍枝。

警方說前天清晨五時許接獲報案，立即到場，發現屋子外觀彈痕累累，調閱監視器辨識出多名涉案者身分，全案依槍砲等罪嫌偵辦中。