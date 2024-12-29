獨／台南驚爆幫派槍擊！疑賭債報復「6車一路衝撞」 1人中彈重傷

台南驚爆幫派火拚槍擊案，曾被辦組織犯罪條例的官田區羅姓幫派成員，疑似賭債糾紛，住宅昨天凌晨遭開槍，槍手離去之際，與羅一方人馬遇上，狹路相逢，演變成6車一路衝撞、開槍，槍手中彈重傷被送醫，警方已逮5人，持續追緝並釐清案情。

據了解，羅姓男子為官田在地幫派的幫主，該幫成員平時橫行官田、將軍、新化等地區，犯下多起聚眾鬥毆、傷害、恐嚇、毀損及，4年前警方掃黑收網，依然未掃除所有勢力。

檢警查出，羅姓男子等人疑似日前到台南東山、白河一帶某處賭博，出現詐賭紛爭，離去時又擦撞對方的小弟，讓山區幫派成員不滿，昨凌晨3名男子到羅姓男子位於官田區民宅開槍，讓屋內婦人嚇壞。

然而槍手等人離去之際，被羅姓男子一幫人遇上，羅等人氣得追車、開槍反擊，在新營區發生追撞事件，槍手過程中疑似因此中槍，當場血濺現場，送醫搶救暫無生命危險。

全案南市麻豆、新營警分局等和市刑大共組專案小組追查，初步查出槍擊案和賭債有關，專案小組目前已逮5人，不過羅姓男子尚未到案。

警方指出，昨清晨5點多接獲民眾報案，稱住宅疑遭不明人士開槍示警，獲報後立即到場處置，發現該屋外觀有多處彈痕，經分析相關資料，初步已辨識多名涉案犯嫌身分，連夜派員將沈姓等人查緝到案，全案目前依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例等罪偵辦。