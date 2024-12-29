台灣淪為詐團外籍車手天堂 民眾質疑與緬甸有什麼差別

台灣向來是詐騙集團輸出國，近年卻成為詐騙集團外籍車手的的天堂；警方指出，過去車手多利用移民、青少年等，即使雇用外籍車手也以逃逸移工為主，但因難掌控，以觀光名義入境的外籍人士，尤其東南亞國籍者成為新的犯罪模式。

警方私下說，外籍車手以觀光簽證入境，等治安機關發現時，人已出境，恐影響政府打詐成效。檢方則指出，刑事警察局已針對外籍車手加強入境監控。

警方人員指出，詐騙集團雇用車手，早期利用遊民，到涉世不深容易被騙的青少年、學生等，雇用外籍車手過去是以逃逸移工為主，但因逃逸移工難受控，近來改以觀光名義入境的外籍人士充當車手，成了新的犯罪模式。

警方指出，現階段強打詐騙，查獲的現行犯車手都會向地檢署檢察官建請向法院聲押，苗栗看守所表示，目前看押包括越南、香港、馬來西亞共有13人，大多禁見中，暫時無法對外通信、打電話，期間只能透過委任律師通知國外家屬。

警方說，東南亞部分國家已傳出有詐騙集團專門收購台灣的銀行和郵局帳戶，供外籍車手到台灣時提款使用，尤其是外籍移工離境後，原在台灣的帳戶，即被詐騙集團收購做為人頭帳戶，供外籍車手使用，如果迅速出境，警方不易查獲，雖然外籍車手事後會被列管，如果再次來台將在機場被警示逮捕，但對於新手則難以掌握。

刑警建議，跨境犯罪要人贓俱獲更不容易，國內應立法或修法可凍結外籍車手的國內帳戶，避免被害人的轉帳金額被領走，也應修法，提款轉帳大筆金額時，對方提領時間需等2至3天，讓警方和被害人可搶時間，阻詐錢被領走。

警方表示，為有效遏止外籍車手入境犯案，有待移民署研擬對策，針對持觀光簽證入境的東南亞人士加強查核，並掌握來台的行蹤。

移民署彰化專勤隊指出，由於外籍人士以觀光簽證人境，除非過去違法紀錄，否則無法限制入境，日前即有一名來台當車手的外籍人士，在犯案後迅速離去，最近又再度入境，被移民署在海關查獲，被收押在看守所。