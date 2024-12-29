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台中KTV買槍彈…彰化酒吧誤射別人女友 辯：看煙火受傷
彰化縣王姓男子前年間在台中市一間KTV內交易手槍、子彈，去年初在彰化縣一間酒吧喝酒時，將槍彈拿出把玩，誤射友人的李姓女友，李女就醫時為掩護，還辯稱是在台中看煙火受傷，但因車行紀錄露餡，一審判王2年6月徒刑、併科罰金5萬元，二審維持原判。
檢警調查，王姓男子（22歲）在前年底透過友人介紹，與身分不詳、綽號「哥」的男子聯繫購買槍彈事宜，雙方約好在北屯區中清路二段一間KTV的包廂內交易，王取得一把改造手槍、子彈一發。去年初，王男與友人在彰化縣一間酒吧包廂喝酒時，在把玩槍彈時，誤擊李姓女子的膝蓋。
李女就醫時向醫院謊稱，膝蓋的傷是在台中市大雅區觀賞煙火時受傷，不過醫師手術後取出一枚彈頭，警方獲報後，循線調查，也根據車行紀錄，查出李女說辭有異，循線帶回黃男，查扣涉案改造手槍。
彰化地院審酌，王男漠視法令禁制而持有非制式手槍、子彈罪，且攜帶外出，導致李女受傷，對於他人人身安全、社會治安造成重大危險，且考量王男自稱犯罪動機是出於炫耀，年紀尚輕，犯後已經坦承犯行，對李女也有賠償損害，依槍砲罪，判刑2年6月、併科罰金5萬元。
全案上訴台中高分院，王男請求合議庭審酌此案應符合自首條件減刑，不過合議庭認為，此案是警方已鎖定對象，通知王父聯絡兒子到派出所調查，王男攜帶手槍到案前，犯罪已被發覺，不符合自首條件，不適用相關減刑規定，依法駁回王上訴，維持原判，仍可上訴。
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