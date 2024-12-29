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高雄警匪追逐 網猜不是通緝犯就是車內藏東西 答案揭曉

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市警方昨晚7點多巡經市區，聞到開窗行駛的轎車飄散毒品味，示意停車，但王姓男子載趙姓女友拒檢逃逸，沿路違規，不少民眾目擊警匪追逐，有網友猜不是通緝犯就是車內藏東西，2人落網，警方查出王男是通緝犯還吸K菸，都被網友猜中了。

由於王男沿路闖紅燈等違規行為，落網後，警方統計違規事項，將對王開出21張罰單，總計最高可罰13萬9500元。

高市苓雅警分局成功路派出所員警昨晚7時19分許巡邏經文橫二路和興中一路口，發現前方開窗行駛的Toyota轎車飄散濃濃毒品味道，遂趨前示意轎車靠邊停車受檢。

但駕駛王姓男子（34歲）搭載趙姓女友（32歲）趁機駛離拒檢，先在文橫二路與永樂街口撞到1輛機車，又在苓雅一路與仁智街口撞到1輛轎車，最後於中山二路和四維四路口撞到路邊停車的2輛轎車停下，王男攜女友棄車逃逸，2人逃百公尺被警方追上壓制就逮。

警匪沿路追逐約5分鐘，4輛警用機車和2輛警車沿路鳴警笛追緝，吸引不少路人側目，有民眾將過程PO上PTT高雄版指，第一次看到警匪追逐；不少網友回應聽到不少警車聲音。

有網友指見到轎車闖紅燈轉進中華路，後面的重機警為了追它還擦撞到路人機車，只能停下來，真的好可怕；還有網友猜逃逸的轎車不是通緝犯就是車內藏東西或毒駕。

結果王、趙2人落網，警方在其車中搜出一支K菸，並查出王男因涉及詐欺案未出庭，本月9日被發布通緝；警詢後，王男被依詐欺通緝解送歸案，另依公共危險、肇事逃逸、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦；趙女則採尿送驗。

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高市苓雅警分局警方昨晚7點多巡經市區文橫二路，聞到開窗行駛的轎車飄散毒味，示意停車（如圖），但王姓男子載趙姓女友拒檢逃逸，警匪追逐5分鐘，2人棄車逃逸仍被逮。記者石秀華／翻攝
高市苓雅警分局警方昨晚7點多巡經市區文橫二路，聞到開窗行駛的轎車飄散毒味，示意停車（如圖），但王姓男子載趙姓女友拒檢逃逸，警匪追逐5分鐘，2人棄車逃逸仍被逮。記者石秀華／翻攝
高市苓雅警分局警方昨晚7點多巡經市區文橫二路，聞到開窗行駛的轎車飄散毒味，示意停車（如圖），但王姓男子載趙姓女友拒檢逃逸，警匪追逐5分鐘，2人棄車逃逸仍被逮。記者石秀華／翻攝
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高市苓雅警分局警方昨晚7點多巡經市區文橫二路，聞到開窗行駛的轎車飄散毒味，示意停車（如圖），但王姓男子載趙姓女友拒檢逃逸，警匪追逐5分鐘，2人棄車逃逸仍被逮。記者石秀華／翻攝

毒品 通緝

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