全聯倉儲工地大火 父救子雙亡 昨公祭

全聯台中大肚倉儲工地大火喪生的廖姓水電包工頭父子昨天公祭。 記者趙容萱／攝影 台中全聯倉儲工地大火喪生的廖姓水電包工父子昨天公祭，家屬透露父子倆感情好，廖父原已逃出，為了救兒子還衝回火場，父子都殞命；當天跳樓喪生的24歲越南籍移工，跳樓前大喊女友與兒子的名字，家屬昨抵台認屍。

這場大火釀9死8傷，其中5人是三樓夾層的廖姓父子與同工班，因逃生不及，全部葬身火海。廖家昨下午舉行公祭，家中只剩女眷，由女兒、姪子、姪女「捧斗」，廖家阿嬤失去兒孫以淚洗面，家屬擔心衝擊太大，昨天阿嬤沒有到告別式場。

善願愛心協會會長郭志祥協助死者喪事，郭轉述，廖家感情很好，大火當天兒子原本要派到南屯工地，廖父機車壞掉，父子才共騎機車到全聯工地；起火後迅速蔓延，廖父最接近出口，有機會逃出來，為了救兒子又衝回火場。

郭志祥說，廖家兒子生前在火場曾撥電話給家人，連撥2通都沒人接，留言「快沒辦法呼吸」，2分鐘後家人回撥，已無人接聽；廖家父子工班有名曾姓工人，當天因有事提前半小時離開逃過一劫，得知廖家父子死訊後不斷哭泣；廖家兒子蒐集公仔，曾托夢家人「房間粉紅色盒子的公仔，希望一起火化」。

郭志祥說，24歲跳樓的越南籍移工，當場失去呼吸心跳，送醫不治；這名移工與女友生子，兒子才8個月，他跳樓前大喊女友、兒子的名字，從此天人永隔；協會提供2越南籍死者的家屬機票，昨抵台認屍。