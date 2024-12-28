聽新聞
0:00 / 0:00
全聯倉儲大火喪生父子今公祭 親友曝：父為救子衝回火場
全聯台中大肚倉儲工地大火喪生的廖姓水電包工頭父子今公祭，家屬曝廖家父子感情好，當天是因廖父機車壞掉，才共騎機車上工，廖父有機會逃生，因發現兒子沒有出來又衝回火場，雙雙喪生；廖家兒子托夢「房間粉紅色盒子裡有公仔，希望一起火化」。
全聯大肚倉儲物流中心工地19日大火釀九死，其中51歲廖姓水電包工頭帶著27歲兒子與郭男、徐男等5人工組在3樓夾層中施工，逃生不及，全數罹難。
廖姓父子今天下午在台中市殯儀館公祭，廖家剩女眷，由女兒等親友到場家祭，包括立委顏寬恒等人參與公祭。
協助喪葬的善願愛心協會會長郭志祥轉述，廖家全家感情很好，不但父子感情好，父子把廖家阿媽捧在手心。大火當天本來兒子要派到南屯工作，因廖父機車壞掉，才會父子共騎機車到大肚全聯工地；大火延燒快速，廖父位置是最接近出口，有機會逃出來，但因發現兒子，又馬上衝進去，一進後就沒辦法再出來。
郭志祥說明，廖家兒子平時有蒐集公仔，托夢家人表示「房間粉紅色盒子裡有公子，希望一起火化」；廖家阿嬤這幾天以淚洗面，相當難過。
郭志祥指出，協會是透過社工轉介處理，為了讓廖家父子能走完最後一程，提供廖家父子家屬全套免費喪葬服務、慰問金5萬元，另外2名越南移工罹難者，協會也會提供家屬來台機票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言