快訊

死後不得安寧！ 瓊瑤媳忍無可忍發4聲明：比電視劇還狗血

國3通霄北上路段2曳引車碰撞 大型吊車出動…車流嚴重回堵數公里

聽新聞
0:00 / 0:00

全聯倉儲大火喪生父子今公祭 親友曝：父為救子衝回火場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

全聯台中大肚倉儲工地大火喪生的廖姓水電包工頭父子今公祭，家屬曝廖家父子感情好，當天是因廖父機車壞掉，才共騎機車上工，廖父有機會逃生，因發現兒子沒有出來又衝回火場，雙雙喪生；廖家兒子托夢「房間粉紅色盒子裡有公仔，希望一起火化」。

全聯大肚倉儲物流中心工地19日大火釀九死，其中51歲廖姓水電包工頭帶著27歲兒子與郭男、徐男等5人工組在3樓夾層中施工，逃生不及，全數罹難。

廖姓父子今天下午在台中市殯儀館公祭，廖家剩女眷，由女兒等親友到場家祭，包括立委顏寬恒等人參與公祭。

協助喪葬的善願愛心協會會長郭志祥轉述，廖家全家感情很好，不但父子感情好，父子把廖家阿媽捧在手心。大火當天本來兒子要派到南屯工作，因廖父機車壞掉，才會父子共騎機車到大肚全聯工地；大火延燒快速，廖父位置是最接近出口，有機會逃出來，但因發現兒子，又馬上衝進去，一進後就沒辦法再出來。

郭志祥說明，廖家兒子平時有蒐集公仔，托夢家人表示「房間粉紅色盒子裡有公子，希望一起火化」；廖家阿嬤這幾天以淚洗面，相當難過。

郭志祥指出，協會是透過社工轉介處理，為了讓廖家父子能走完最後一程，提供廖家父子家屬全套免費喪葬服務、慰問金5萬元，另外2名越南移工罹難者，協會也會提供家屬來台機票。

全聯台中大肚倉儲工地大火喪生的廖姓水電包工頭父子今公祭。記者趙容萱／攝影
全聯台中大肚倉儲工地大火喪生的廖姓水電包工頭父子今公祭。記者趙容萱／攝影

台中市 殯儀館

延伸閱讀

超划的！全聯一番鮮「買大送三小」綁到快看不到本尊 網讚爆：買到賺到

護膝太貴！全聯大火罹難水電工腿綁海綿 母心疼留言「媽媽付錢」惹鼻酸

彰化鬧區突竄濃煙直衝雲霄 宛如台中全聯倉儲大火場景

台中全聯倉儲大火釀9死 消防專家呼籲不可漠視關鍵成因

相關新聞

全聯倉儲大火喪生父子今公祭 親友曝：父為救子衝回火場

全聯台中大肚倉儲工地大火喪生的廖姓水電包工頭父子今公祭，家屬曝廖家父子感情好，當天是因廖父機車壞掉，才共騎機車上工，廖父...

安親班老師當8歲童眼前開BB槍 不當管教判刑

高雄市某補習班林姓老師拿BB槍，在年僅8歲的安親班學生面前開槍，遭家長控告恐嚇。他雖稱，只是要制止這名學生嚇同學的行為，...

16把制式手槍混進五金工具走私被攔截 運槍集團5男交保

台灣與美國雙重國籍謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截，共查獲16枝制式手槍，今年6月主...

在微信成立販毒集團「3班制」全天供貨！首謀被判6年半

謝姓男子自去年年底起在微信成立「風火輪」販毒集團，招募林、蔡加入販毒，安排3班制全日供貨，據調查，今年2至3月間共販售K...

教導友邦警察打擊犯罪！外交替代役男卻是「販毒首腦」 立委批丟臉到國外

外交替代役男到友邦聖露西亞，以網路專家身份，教當地警察防範犯罪，結果他販毒、詐騙遭美國逮捕。但聖國官網仍見該役男代表我國...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。