全聯倉儲大火喪生父子今公祭 親友曝：父為救子衝回火場

全聯台中大肚倉儲工地大火喪生的廖姓水電包工頭父子今公祭，家屬曝廖家父子感情好，當天是因廖父機車壞掉，才共騎機車上工，廖父有機會逃生，因發現兒子沒有出來又衝回火場，雙雙喪生；廖家兒子托夢「房間粉紅色盒子裡有公仔，希望一起火化」。

全聯大肚倉儲物流中心工地19日大火釀九死，其中51歲廖姓水電包工頭帶著27歲兒子與郭男、徐男等5人工組在3樓夾層中施工，逃生不及，全數罹難。

廖姓父子今天下午在台中市殯儀館公祭，廖家剩女眷，由女兒等親友到場家祭，包括立委顏寬恒等人參與公祭。

協助喪葬的善願愛心協會會長郭志祥轉述，廖家全家感情很好，不但父子感情好，父子把廖家阿媽捧在手心。大火當天本來兒子要派到南屯工作，因廖父機車壞掉，才會父子共騎機車到大肚全聯工地；大火延燒快速，廖父位置是最接近出口，有機會逃出來，但因發現兒子，又馬上衝進去，一進後就沒辦法再出來。

郭志祥說明，廖家兒子平時有蒐集公仔，托夢家人表示「房間粉紅色盒子裡有公子，希望一起火化」；廖家阿嬤這幾天以淚洗面，相當難過。