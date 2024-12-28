安親班老師當8歲童眼前開BB槍 不當管教判刑

高雄市某補習班林姓老師拿BB槍，在年僅8歲的安親班學生面前開槍，遭家長控告恐嚇。他雖稱，只是要制止這名學生嚇同學的行為，但法官認為已構成不當管教，對這名老師依恐嚇罪，判刑拘役45天，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，林姓男子是高雄市三民區某文理補習班附設國小安親老師，2022年3月至去年3月，為管教班上1名8歲的國小學童，恫嚇學童「外婆再跑來跟我講，或是跑去跟警察講，我就用這樣的力氣踹你」、「你再用拳頭去打別人的桌子，我就用拳頭去打你」，期間又曾拿鑰匙、水壺作勢攻擊這名學童。

去年3月初，林姓老師更出現管教脫序行為，隨手拿出之前沒收其他學生的BB槍，在補習班門口騎樓下，當著這名學童眼前，向一旁開槍，沒打學童，但BB彈射至鄰居門口。學童母親得知，認為老師的行為太誇張，控告林姓老師恐嚇。

林姓老師在教育局、檢警調查或法官審理時，稱這名學童欺負女同學，他曾告知學童的外婆，但沒獲正面回應，後來學童又踹、打別人的桌椅、沒寫功課，為了制止學童的行為，才隨手拿BB槍、水壺、鑰匙要嚇他；拿BB槍那次，只是把學童叫出門口，告訴學童「我拿來丟你可以嗎」，當時拿BB槍是反著按才發射，沒打到人，目的是要嚇學童，制止他的行為。

高雄地院合議庭認為，補習班老師雖不受教師法規範，但教育基本法規定，學生的學習、受教權、人格發展權應予保障，學生不能受任何體罰及霸凌行為，而且補習及進修教育法如同教師法，行使管教權應符教育目的，尊重學生的人格尊嚴，若以不必要及不相當性的管教方式傷害學生身心，為法所不許。