16把制式手槍混進五金工具走私被攔截 運槍集團5男交保

台灣與美國雙重國籍謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截，共查獲16枝制式手槍，今年6月主嫌謝男等5名運槍集團成員遭逮被收押至今，基隆地院審酌都已坦承犯行，今天裁定主嫌謝男80萬交保、邱男等4人各30萬交保。

警方調查，36歲謝姓男子自幼赴美，常往返台美，在美將手槍分解為零組件，以熱熔膠與五金工具相黏，再放進五金工具箱分為5個包裹，躲避X光檢查，今年5月底從奧蘭多寄來台，經美國海關及邊境保衛局（CBP）在邁阿密檢查取出零組件，放行包裹。刑事局估算在台市價共5百萬元。

刑事局國際科偵二隊接獲美國國土安全調查署通報，跟監物流發現包裹送至基隆市一間機車行，由老闆36歲邱姓男子簽收，34歲彭姓、36歲葉姓、39歲鄭姓男子分別前往車行，未取包裹便離開，警方研判是要取貨卻發現已無槍枝。

基隆地檢署指揮警方，6月6日拘提鄭、葉、彭、邱，分析手機鎖定謝是主嫌，當天再拘謝。謝起初稱不知情，還自稱在美當醫師，後來坦認輸入槍枝；其餘犯嫌稱受指使收取包裹，知道可能是違禁品。警方向美方查證謝並非醫師，詢後移送5人，基檢全數聲押禁見獲准，10月依槍砲罪起訴，5人經移審基隆地院裁定延押3個月。