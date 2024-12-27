在微信成立販毒集團「3班制」全天供貨！首謀被判6年半

謝姓男子自去年年底起在微信成立「風火輪」販毒集團，招募林、蔡加入販毒，安排3班制全日供貨，據調查，今年2至3月間共販售K他命及毒咖啡包6次，3月底經警查獲後起出大批毒品，謝等3人均認罪，台南地院認謝等人共同犯販賣第三級毒品等罪應執行6年半至4年8月不等徒刑。

檢警調查，據其組織分工，由謝負責提供毒品，並安排林、蔡各自負責販售時段，由蔡負責8時至16時、林負責16時至0時、謝則負責0時至隔日8時，經不特定人士以Facetime或微信聯繫「風火輪」群組後，謝等人即駕車輛前往指定時間、地點與不特定人交易，共同販賣毒品，並由謝統籌分配販毒報酬予其他人。

檢警追查，謝等人今年2至3月間陸續販售K他命及含甲基甲基卡西酮等成分毒品咖啡包，給葉姓等人，共計6次，每次交易金額約1千、2千元不等。

直至蔡於3月24日下午4時36分許駕車返回台南安平區，準備與林交班時，適為警查獲並分別拘提及逮捕林、蔡2人，且在車內扣得毒品咖啡包133包、K他命36包、現金25萬多元、工作機1支等物。

當晚6時多，警持拘票在謝台南住處將他拘提到案，並扣得謝持有待販售K他命3包、現金4萬元、夾鏈袋1批及手機1支等物。另林去年年底時，在台南某酒店內向綽號「阿育」男子，以1500元購買大麻1包。林為警拘提，並經警持搜索票至他住處內扣得大麻1包（淨重1.619公克）。

謝等3人於警詢、偵訊及審理中均坦承不諱，與證人警詢及偵查中證述，並有路口監視器畫面截圖及其微信群組「排班時間表」、對話紀錄截圖等證物佐證。

台南地院合議庭指出，販賣毒品是違法行為，非可公然為之，也無公定價格，無論瓶裝或紙包，均可任意分裝增減份量。每次買賣價差，也隨時依雙方資力、關係深淺、需求數量、來源是否充裕、販賣者是否渴求資金、查緝是否嚴緊、購買者被查獲時供述購買對象風險評估等，標準不一，不可一概而論。

合議庭表示，販賣第三級毒品為重罪，向來查緝甚嚴，設若無利可圖，衡情一般持有毒品之人，當無輕易將其持有毒品轉讓他人，甘冒再次向他人購買時，被查獲移送法辦危險。且謝等人與證人等人既非至親且非友人關係，且他們提供毒品同時均有收取1000元至2000元不等對價，自屬有償行為，堪認謝等人均出於營利意圖。

合議庭審酌，謝等3人明知K他命、甲基甲基卡西酮是第三級毒品，對於國民健康及社會秩序影響甚鉅，竟不思以正當方式營生，反欲藉由販賣毒品賺取價差牟利，且考量3人均坦承犯行犯後態度，販賣毒品手段、擔任角色與分工、販賣毒品種類與數量等一切情狀，分別量處其刑。

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