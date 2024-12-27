快訊

日本流感大爆發！東京睽違6年發「流感警報」 藥局咳嗽藥現缺貨潮

台灣夯事回顧／你全知道嗎？2024熱門神曲串燒 台灣「熱搜關鍵字」一次看

被柯文哲叫「年羹堯」她稱還不錯！ 蔡壁如：檢缺一刀畢命證據

聽新聞
0:00 / 0:00

在微信成立販毒集團「3班制」全天供貨！首謀被判6年半

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

謝姓男子自去年年底起在微信成立「風火輪」販毒集團，招募林、蔡加入販毒，安排3班制全日供貨，據調查，今年2至3月間共販售K他命及毒咖啡包6次，3月底經警查獲後起出大批毒品，謝等3人均認罪，台南地院認謝等人共同犯販賣第三級毒品等罪應執行6年半至4年8月不等徒刑。

檢警調查，據其組織分工，由謝負責提供毒品，並安排林、蔡各自負責販售時段，由蔡負責8時至16時、林負責16時至0時、謝則負責0時至隔日8時，經不特定人士以Facetime或微信聯繫「風火輪」群組後，謝等人即駕車輛前往指定時間、地點與不特定人交易，共同販賣毒品，並由謝統籌分配販毒報酬予其他人。

檢警追查，謝等人今年2至3月間陸續販售K他命及含甲基甲基卡西酮等成分毒品咖啡包，給葉姓等人，共計6次，每次交易金額約1千、2千元不等。

直至蔡於3月24日下午4時36分許駕車返回台南安平區，準備與林交班時，適為警查獲並分別拘提及逮捕林、蔡2人，且在車內扣得毒品咖啡包133包、K他命36包、現金25萬多元、工作機1支等物。

當晚6時多，警持拘票在謝台南住處將他拘提到案，並扣得謝持有待販售K他命3包、現金4萬元、夾鏈袋1批及手機1支等物。另林去年年底時，在台南某酒店內向綽號「阿育」男子，以1500元購買大麻1包。林為警拘提，並經警持搜索票至他住處內扣得大麻1包（淨重1.619公克）。

謝等3人於警詢、偵訊及審理中均坦承不諱，與證人警詢及偵查中證述，並有路口監視器畫面截圖及其微信群組「排班時間表」、對話紀錄截圖等證物佐證。

台南地院合議庭指出，販賣毒品是違法行為，非可公然為之，也無公定價格，無論瓶裝或紙包，均可任意分裝增減份量。每次買賣價差，也隨時依雙方資力、關係深淺、需求數量、來源是否充裕、販賣者是否渴求資金、查緝是否嚴緊、購買者被查獲時供述購買對象風險評估等，標準不一，不可一概而論。

合議庭表示，販賣第三級毒品為重罪，向來查緝甚嚴，設若無利可圖，衡情一般持有毒品之人，當無輕易將其持有毒品轉讓他人，甘冒再次向他人購買時，被查獲移送法辦危險。且謝等人與證人等人既非至親且非友人關係，且他們提供毒品同時均有收取1000元至2000元不等對價，自屬有償行為，堪認謝等人均出於營利意圖。

合議庭審酌，謝等3人明知K他命、甲基甲基卡西酮是第三級毒品，對於國民健康及社會秩序影響甚鉅，竟不思以正當方式營生，反欲藉由販賣毒品賺取價差牟利，且考量3人均坦承犯行犯後態度，販賣毒品手段、擔任角色與分工、販賣毒品種類與數量等一切情狀，分別量處其刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南地院認謝等3人共同犯販賣第三級毒品等罪應執行6年半至4年8月不等徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認謝等3人共同犯販賣第三級毒品等罪應執行6年半至4年8月不等徒刑，可上訴。圖／本報資料照

台南 微信 毒品

延伸閱讀

教導友邦警察打擊犯罪！外交替代役男卻是「販毒首腦」 立委批丟臉到國外

影／動漫電玩角色全成毒品外包裝 警抓台中販毒「小蜜蜂」

駕駛、副駕都抓到了！不滿被叭連開4槍 嚇壞騎士

大麻泡麵闖關失敗 主嫌設4斷點以為查不到…入境即被逮

相關新聞

在微信成立販毒集團「3班制」全天供貨！首謀被判6年半

謝姓男子自去年年底起在微信成立「風火輪」販毒集團，招募林、蔡加入販毒，安排3班制全日供貨，據調查，今年2至3月間共販售K...

教導友邦警察打擊犯罪！外交替代役男卻是「販毒首腦」 立委批丟臉到國外

外交替代役男到友邦聖露西亞，以網路專家身份，教當地警察防範犯罪，結果他販毒、詐騙遭美國逮捕。但聖國官網仍見該役男代表我國...

不滿少女疑遭性侵 男致電麥當勞揚言砸店遭辦恐嚇罪

北市17歲少女在麥當勞打工疑遭性侵絕望輕生，母親上網發文悲痛揭露案情，震驚社會，今午一名林姓男子致電麥當勞客服稱要前往砸...

高雄明星高中學生墜樓 校方：跟同學相處融洽

高雄市明星高中高三沈姓學生昨天還去學校上課，晚間在家竟不幸墜樓身亡，師長及同學感到震驚及難過。校方說，死者並非輔導個案...

影／中華隊陳柏清對決英熙娃娃 中警防搶演練有大咖

年關將至，民眾常到金融機構提領大額現金，為加強「警銀合作」提升防衛及應變能力，台中市第五警分局與第二信用合作社，近日模擬...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。