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教導友邦警察打擊犯罪！外交替代役男卻是「販毒首腦」 立委批丟臉到國外
外交替代役男到友邦聖露西亞，以網路專家身份，教當地警察防範犯罪，結果他販毒、詐騙遭美國逮捕。但聖國官網仍見該役男代表我國反詐騙的新聞。立委馬文君批評，外交部太輕忽，販毒役男教導友邦反詐資訊遲未更新，讓台灣丟臉丟到全世界。
美國司法部與聯邦調查局，今年5月逮捕23歲林姓替代役男，他創立全球性的暗網交易平台，用加密貨幣販售冰毒、海洛因等各式毒品，不法獲利超過1億美金，林姓男子面臨終身監禁的重刑。
但他另一個身分，是赴聖露西亞服役的外交替代役男，諷刺的是，他還曾教當地警察如何打擊數位犯罪，但5月販毒案爆發，役男被美方逮捕，但聖露西亞官網資訊，林姓役男仍是教導警察打擊犯罪的網路專家。
馬文君說，外交部長林佳龍對此表示，聖國方面都瞭解林姓役男狀況，外交部副司長林美呈，已經把公文送出，將最新狀況告知聖國。
馬文君說，替代役男涉嫌販毒、詐騙，我國派役男教聖國警察防範犯罪，外交部推薦的人卻因為犯罪被逮捕，實在非常諷刺，外交部應該明確告知聖國，這個人並不適合放在官方網站，應該立即下架。不要讓販毒、詐騙犯教導友邦警察預防詐騙犯罪資訊繼續流傳，讓台灣丟臉到國際。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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