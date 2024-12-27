快訊

京華城沈慶京4000萬交保手續完成 坐輪椅辦保重獲自由

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵！重傷遭俘虜畫面曝

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 憂接觸證人 由黃國昌妻出面

聽新聞
0:00 / 0:00

教導友邦警察打擊犯罪！外交替代役男卻是「販毒首腦」 立委批丟臉到國外

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

外交替代役男到友邦聖露西亞，以網路專家身份，教當地警察防範犯罪，結果他販毒、詐騙遭美國逮捕。但聖國官網仍見該役男代表我國反詐騙的新聞。立委馬文君批評，外交部太輕忽，販毒役男教導友邦反詐資訊遲未更新，讓台灣丟臉丟到全世界。

美國司法部與聯邦調查局，今年5月逮捕23歲林姓替代役男，他創立全球性的暗網交易平台，用加密貨幣販售冰毒、海洛因等各式毒品，不法獲利超過1億美金，林姓男子面臨終身監禁的重刑。

但他另一個身分，是赴聖露西亞服役的外交替代役男，諷刺的是，他還曾教當地警察如何打擊數位犯罪，但5月販毒案爆發，役男被美方逮捕，但聖露西亞官網資訊，林姓役男仍是教導警察打擊犯罪的網路專家。

馬文君說，外交部長林佳龍對此表示，聖國方面都瞭解林姓役男狀況，外交部副司長林美呈，已經把公文送出，將最新狀況告知聖國。

馬文君說，替代役男涉嫌販毒、詐騙，我國派役男教聖國警察防範犯罪，外交部推薦的人卻因為犯罪被逮捕，實在非常諷刺，外交部應該明確告知聖國，這個人並不適合放在官方網站，應該立即下架。不要讓販毒、詐騙犯教導友邦警察預防詐騙犯罪資訊繼續流傳，讓台灣丟臉到國際。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

立委馬文君批評替代役男到聖露西亞教導警察打擊網路犯罪，卻是販毒首腦，外交部卻未通知友邦更新資訊，讓台灣丟臉到國外。圖／立委馬文君提供
立委馬文君批評替代役男到聖露西亞教導警察打擊網路犯罪，卻是販毒首腦，外交部卻未通知友邦更新資訊，讓台灣丟臉到國外。圖／立委馬文君提供

替代役男 詐騙 馬文君

延伸閱讀

黃偉哲批南部只能啃骨頭 馬文君：各縣市都按照公式分配

影／盧秀燕為了他...放下285萬市民 到南投催票拚勝選

馬文君、徐巧芯、沈伯洋聯手凍國防部預算 要求改良紅隼火箭彈

採購武器美國交貨延宕 馬文君：國防部應嚴正要求美履約

相關新聞

教導友邦警察打擊犯罪！外交替代役男卻是「販毒首腦」 立委批丟臉到國外

外交替代役男到友邦聖露西亞，以網路專家身份，教當地警察防範犯罪，結果他販毒、詐騙遭美國逮捕。但聖國官網仍見該役男代表我國...

不滿少女疑遭性侵 男致電麥當勞揚言砸店遭辦恐嚇罪

北市17歲少女在麥當勞打工疑遭性侵絕望輕生，母親上網發文悲痛揭露案情，震驚社會，今午一名林姓男子致電麥當勞客服稱要前往砸...

高雄明星高中學生墜樓 校方：跟同學相處融洽

高雄市明星高中高三沈姓學生昨天還去學校上課，晚間在家竟不幸墜樓身亡，師長及同學感到震驚及難過。校方說，死者並非輔導個案...

影／中華隊陳柏清對決英熙娃娃 中警防搶演練有大咖

年關將至，民眾常到金融機構提領大額現金，為加強「警銀合作」提升防衛及應變能力，台中市第五警分局與第二信用合作社，近日模擬...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。