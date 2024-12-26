高雄明星高中學生墜樓 校方：跟同學相處融洽

高雄市明星高中高三沈姓學生昨天還去學校上課，晚間在家竟不幸墜樓身亡，師長及同學感到震驚及難過。校方說，死者並非輔導個案，跟同學相處融洽，今天中午會先實施班級學生安心輔導，後續再啟動全校安心宣導及哀傷輔導。

高中學生能力測驗將在2025年1月18日至1月20日舉辦，高雄美術館豪宅區昨深夜發生男子墜樓事故，當場失去生命跡象，經查死者是高雄一所明星高中的高三學生。校方指出，接獲教育局通知昨夜有高中生發生墜樓意外致身亡事件，經查證確為在學學生，學校隨即啟動緊急事件處理程序。

校方表示，這名學生平時就學穩定，表現正常，非輔導個案，與同儕關係相處融洽。今天上午，學校主任教官、導師先與家長連繫，將視家屬需求積極協助，另實際事發原因尚待檢警調查釐清。

校方說，針對意外事件，教務處、輔導處、學務處及相關師長持續留意班級同儕、任教師長、知悉該生網路動態情況人員之情緒變化，今天中午會先實施班級同學安心輔導，後續再啟動全校安心宣導及哀傷輔導。

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