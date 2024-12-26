影／中華隊陳柏清對決英熙娃娃 中警防搶演練有大咖

年關將至，民眾常到金融機構提領大額現金，為加強「警銀合作」提升防衛及應變能力，台中市第五警分局與第二信用合作社，近日模擬防搶演練，為讓宣導效果更好，邀請世界棒球12強賽國手陳柏清，擔綱演出，成為投出關鍵一球，擊中扮成「英熙娃娃」的搶匪，十分吸睛。

第五警分局表示，下個月就是農曆春節，領年終、發紅包現金需求頻繁，容易成為歹徒覬覦的目標，為讓宣導內容更貼近生活，搶搭韓劇熱潮「魷魚遊戲」，由警員扮成戲中「英熙娃娃」搶銀行，脅迫行員交出百萬現金。

另外也找來世界棒球12強賽國手陳柏清擔綱演出，配合劇情演出，以關鍵一球正中搶匪，讓趕赴現場的警員，將搶匪逮捕上銬、帶上警車。

陳柏清結束拍攝後也說，希望大家喜歡我的演技，也讚嘆警察工作包羅萬象，之後如果有需要，也一定會挺身而出。

第五分局指出，防搶演練目的在於提高行員的警覺心，訓練員警面對刑案的應變能力，希望加入韓劇題材的「笑果」能一搏民眾眼球，提升宣導成效。為維護民眾財產安全，持續加強金融機構等財物匯集處所警戒及巡邏，如有大筆現金存、提款需求，可向警察機關申請免費護鈔服務，安心、開心過好年。