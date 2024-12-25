勞動局重罰麥當勞100萬 少女遭主管性侵未補救致影響嚴重

17歲少女疑遭麥當勞主管性侵後輕生，麥當勞昨送交調查處置報告，經勞動局調查，麥當勞違反性平法第13條第2項，應採取有效糾正及補救，卻未對受害者提供法律、醫療、心理諮商等必要措施，裁處麥當勞100萬罰鍰。

北市勞動局就業安全科長蔡惠雅表示，麥當勞雇主在知悉性騷擾案件後，應該立即採取法規上羅列的應採取糾正與補救措施，不過麥當勞並沒有給予受害者相關法律、醫療、心理諮商等資源，且因違反情節導致影響與應受責難程度嚴重、及考量受處罰者的資力，認定違反性平法，並裁處新臺幣100萬元罰鍰。

根據性別平等工作法第13條第2項規定：「雇主於知悉性騷擾之情形時，應採取有效糾正及補救措施，包括避免申訴人受騷擾情形再度發生、對申訴人提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要之服務。勞動局是依照性別平等工作法第38條之1第2項、北市政府處理違反性別平等工作法事件統一裁罰基準第3點項次9及第4點規定裁處。

勞動局也提醒，事業單位知悉性騷擾，即應採取立即有效的糾正及補救措施，不可輕忽，須隔離行為人與被騷擾人，並對申訴人提供或轉介諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源及其他必要的服務，依內部性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法的流程處理調查以外，向全體員工進行職場性騷擾相關宣導。

雇主也須舉辦定期、不定期的性別平等教育訓練。如果雇主知悉後未立即處理，或是因為受騷擾的員工已經離職、員工未提起正式書面申訴等理由而沒有較為積極的後續處理，恐已涉及違法，雇主務必要注意。

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