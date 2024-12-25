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1歲童「剴剴」遭凌虐致死 保母姐姐認罪！妹妹仍否認犯行

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

1歲10個月大男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姐妹凌虐致死，姐妹依妨害幼童自然發育等罪起訴，迄今羈押禁見，台北地院今天提解劉氏姐妹行準備程序，抽選出300位國民法官候選人，再從中寄出180封候選法官通知函，若有意願擔任者不足，2025年2月5日下午4點補充抽選。

依起訴書，劉彩萱、劉若琳是專業保母，為兒童福利聯盟文教基會待出養兒童保母，2023年8月間，劉姓姊姊與「剴剴」外婆簽署托育委約書，約定2023年9月1日起以每天1000元在住處全天照護「剴剴」。

劉彩萱自2023年9月1日至12月23日以不聽話為由，用繩索、布條綑綁四肢、頭部將「剴剴」身體對折綑綁，用口罩、保利龍遮蓋眼睛後，用膠帶將「剴剴」綁附在椅腳。

此外，她將「剴剴」綑綁後塞入水桶或擁擠角落雜物旁邊，劉女妹妹於姊姊在洗澡或外出時，協助綑綁或看管監「剴剴」，在「剴剴」蒙眼口罩脫落時，將口罩戴上，以蒙住他雙眼。

檢方調查認定，劉若琳曾見「剴剴」遭綁住雙手、雙腳放置於水桶，因掙脫踢翻水桶嘗試掙脫，將「剴剴」綑綁固定再塞回水桶內，還長時間處罰讓「剴剴」裸體躺在地上、雙腳抬高跨門上，不得變換姿勢。

劉彩萱也命「剴剴」裸體罰站在陽台、屋內等角落到睡著，遇「剴剴」不從，即以腳踹、毆打、以眼神怒視、大聲斥喝及辱罵「機掰」，致「剴剴」不停顫抖，導致身體因長期綑綁變形且不對稱。

檢方說，劉氏妹妹2023年9月7日以指甲刮「剴剴」的右頸部，造成「剴剴」脖子撕裂傷及全身有多處新舊不同程度鈍挫擦傷、瘀傷、裂傷，「剴剴」大血管也塌陷、下門牙缺，還有皮下軟組織出血、壞死及血液、組織液鬱積。

姊妹也重複使用爬滿蟑螂的紙杯盛裝廚餘、燒焦物絞碎餵食「剴剴」，不幫「剴剴」穿衣長期無衣物蔽體，又因一天只提供半個紙杯的泥狀絞碎物給「剴剴」吃，致長期營養不良、感染肺炎。

2023年12月23日晚間10時，「剴剴」已嘔吐，手腳冰冷，劉彩萱僅將「剴剴」置雜物間角落，翌日凌晨發現「剴剴」已無意識，才請先生撥打119送醫，不過，「剴剴」送至台北市萬芳醫院前，因低血容性休克而停止呼吸死亡。

今天開庭，劉彩萱「如前所述」認罪，劉若琳否認犯罪。劉彩萱強調，事發時將「剴剴」放在洗澡盆裡而非水桶，頭撞地板是「剴剴」自撞。

劉若琳否認犯罪，辯稱「剴剴」被劉彩萱綁在紅色的洗澡臉盆時，是她協助解開，並把「剴剴」抱回客廳陪睡覺。

公訴檢察官說，會聲請調查全案照片，為使國民法官了解案發地點，在相關簡報中會放很多蒐證照片；檢方說，「剴剴」的死亡結果自行的行為無關，且受有全身鈍、挫、擦傷勢，劉彩萱有凌虐犯意，劉若琳與劉彩萱則有犯意聯絡。

劉若琳今天出庭。記者王聖藜/攝影
劉若琳今天出庭。記者王聖藜/攝影
劉彩萱今天出庭。記者王聖藜/攝影
劉彩萱今天出庭。記者王聖藜/攝影

保母 國民法官 虐童

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