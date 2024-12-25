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少女遭性侵離開麥當勞…4個月內3度遭詐 欠40萬高利貸家人助還債

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市17歲少女在麥當勞打工時疑遭性侵絕望輕生，母親上網發文揭露案情震驚社會，今傳出少女從麥當勞離職後遭詐9萬餘元，淪為詐欺人頭戶，還借了約40萬元高利貸，警方證實今年8月受理少女遭詐報案。

少女母親說，少女前年在住家附近麥當勞打工，一年遭主管拉近監視器死角性侵十多次，為保工作未反抗，卻身心崩潰罹患憂鬱症，涉案主管曾嗆「我富二代你告不贏」，從來不認錯，還曾傳訊詢問「要賠多少錢？」，麥當勞介入後認「性騷擾」成案，辭退涉案主管。

警方調查，少女11月4日稱要外出去超商購物，旋即失聯，11月6日在百齡橋墜河，隔日在淡水河雙溪碼頭附近被發現，已成冰冷遺體。

少女母親說，少女一家五口在士林區租屋，主要由父親在工地工作支撐經濟，少女的兩位哥哥也工讀貼補家用，少女從麥當勞離職後離家租住，不料接連遭詐騙、假高利貸，家人湊足40餘萬元還債後，要求女兒回家住。

據悉，少女6月間求職時遭詐，不慎交出金融帳戶資料，7月又遭遇假投資詐騙，借高利貸投資後，被騙走9萬8000元，警方偵辦後8月將案件函送偵辦。

9月在網路上結識陌生網友，又遭遇假交友詐騙，對方稱「買1000元遊戲點數才同意見面」，再度損失1000元，先前交出的金融帳戶被詐團用來行騙，警方11月原本打算通知少女到案說明，不料少女已墜河死亡。

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少女離開麥當勞後接連遭詐騙，曾向台北市士林警分局報案求助。記者李隆揆／攝影
少女離開麥當勞後接連遭詐騙，曾向台北市士林警分局報案求助。記者李隆揆／攝影

求職 詐騙 高利貸 麥當勞

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