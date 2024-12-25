砰！「6條通」男不想坐牢21個月 加速倒車逃逸撞傷警遭開槍

于姓男子涉及6案遭3地檢署1法院通緝，今年7月某天凌晨到某旅店外接朋友，遇中壢警分局2名機車巡邏員警，他拒檢猛踩油門加速倒車，未關車門衝撞員警及警車，無懼警開槍就是要逃，只因不想坐牢21個月，桃園地檢署依妨害公務罪偵結起訴。

據悉，31歲于男為躲避追捕由基隆遷居中壢，因為他先後在基隆、新北、桃園及台中分別犯下洗錢、詐欺、侵占、妨害自由、侵占、妨害公務等多項案件，除基隆地院的洗錢案還在審理外，其餘案件皆已判刑定讞得入獄服刑，今年6月中旬最新發布通緝的，在新北市犯下洗錢、詐欺等多項罪名共執行7月、桃園的贓物罪執行6月、台中的妨害公務案得執行8月，加總得入獄服刑1年9個月。

起訴指出，于男今年7月30日凌晨2點多接獲電話，朋友抱怨和女友住中壢區新興路旅店，小倆口因故吵架鬧不愉快，於是他駕著出租車去接朋友，2個男人要外出兜風，沒想到會遇到中壢警分局的巡邏員警。

陳姓、宋姓員警當日凌晨騎機車外出巡邏，行經旅店看到于男走出，於是上前要求盤查身分，詎料，于男擔心通緝犯的身分被發現，不理會警方詢問，快速坐進停在旅店門前的車拒絕接受稽查，不顧2名員警分別站在他的車子前後，要求他下車受檢，竟然猛踩油門加速倒車。

由於于男急於逃離現場，連駕駛座的車門也沒關，就緊踩油門快速倒車離開警方箝制的範圍，未關的車門當場衝撞陳姓員警，造成陳員左上臂挫傷、左手掌擦挫傷，也撞擊宋姓員警的警用機車，造成宋員左側手掌挫傷，宋員立刻朝車輪胎開1槍，不過仍被于男脫逃；經調閱監視器循線將于男逮回。