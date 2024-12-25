快訊

建中校友晚宴陷辱女惹議！呱吉還原現場：沒注意菜單「但有感受到洋蔥」

她欠200萬元深夜遇飛車討債 國道時速飆190公里追撞釀3死

亞塞拜然客機傳墜毀哈薩克畫面曝光 機上67人已知12人倖存

聽新聞
0:00 / 0:00

砰！「6條通」男不想坐牢21個月 加速倒車逃逸撞傷警遭開槍

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

于姓男子涉及6案遭3地檢署1法院通緝，今年7月某天凌晨到某旅店外接朋友，遇中壢警分局2名機車巡邏員警，他拒檢猛踩油門加速倒車，未關車門衝撞員警及警車，無懼警開槍就是要逃，只因不想坐牢21個月，桃園地檢署依妨害公務罪偵結起訴。

據悉，31歲于男為躲避追捕由基隆遷居中壢，因為他先後在基隆、新北、桃園及台中分別犯下洗錢、詐欺、侵占、妨害自由、侵占、妨害公務等多項案件，除基隆地院的洗錢案還在審理外，其餘案件皆已判刑定讞得入獄服刑，今年6月中旬最新發布通緝的，在新北市犯下洗錢、詐欺等多項罪名共執行7月、桃園的贓物罪執行6月、台中的妨害公務案得執行8月，加總得入獄服刑1年9個月。

起訴指出，于男今年7月30日凌晨2點多接獲電話，朋友抱怨和女友住中壢區新興路旅店，小倆口因故吵架鬧不愉快，於是他駕著出租車去接朋友，2個男人要外出兜風，沒想到會遇到中壢警分局的巡邏員警。

陳姓、宋姓員警當日凌晨騎機車外出巡邏，行經旅店看到于男走出，於是上前要求盤查身分，詎料，于男擔心通緝犯的身分被發現，不理會警方詢問，快速坐進停在旅店門前的車拒絕接受稽查，不顧2名員警分別站在他的車子前後，要求他下車受檢，竟然猛踩油門加速倒車。

由於于男急於逃離現場，連駕駛座的車門也沒關，就緊踩油門快速倒車離開警方箝制的範圍，未關的車門當場衝撞陳姓員警，造成陳員左上臂挫傷、左手掌擦挫傷，也撞擊宋姓員警的警用機車，造成宋員左側手掌挫傷，宋員立刻朝車輪胎開1槍，不過仍被于男脫逃；經調閱監視器循線將于男逮回。

檢警詢問偵訊時，于男對於開車衝撞員警的犯罪事實均坦承不諱，且有現場監視器及執勤員警的密錄器影像、員警職務報告等可佐證，將于男依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪嫌起訴。

「6條通」的31歲于姓男子遇中壢巡邏警方盤查卻拒檢，倒車逃離時，來不及關上的車門衝撞1警又撞擊警用機車，警開1槍仍脫逃，但調閱監視器循線在他租屋處逮到他，檢依妨害公務起訴。記者陳恩惠／翻攝
「6條通」的31歲于姓男子遇中壢巡邏警方盤查卻拒檢，倒車逃離時，來不及關上的車門衝撞1警又撞擊警用機車，警開1槍仍脫逃，但調閱監視器循線在他租屋處逮到他，檢依妨害公務起訴。記者陳恩惠／翻攝
「6條通」的31歲于姓男子遇中壢巡邏警方盤查卻拒檢，倒車逃離時，來不及關上的車門衝撞1警又撞擊警用機車，警開1槍仍脫逃，但調閱監視器循線在他租屋處逮到他，檢依妨害公務起訴。記者陳恩惠／翻攝
「6條通」的31歲于姓男子遇中壢巡邏警方盤查卻拒檢，倒車逃離時，來不及關上的車門衝撞1警又撞擊警用機車，警開1槍仍脫逃，但調閱監視器循線在他租屋處逮到他，檢依妨害公務起訴。記者陳恩惠／翻攝

中壢 妨害公務 通緝

延伸閱讀

無人機房2年幫博弈網站洗錢142億 集團18人今起訴

疑不爽被按喇叭釀行車糾紛傳開槍 新莊警調監視器清查

乎哩系！Steam恐怖射擊《近畿靈務局》追加繁中 開槍掃射阿飄大軍

高市前議員陳粹鑾坐牢還遙控Ａ錢 再囚10年5月並啟動防逃

相關新聞

她欠200萬元深夜遇飛車討債 國道時速飆190公里追撞釀3死

國道一號虎尾段9月底發生一起2車追撞車禍，造成3死1傷，雲林檢警追出死者廖女積欠200萬元，遭放款公司透過LINE掌握行蹤...

砰！「6條通」男不想坐牢21個月 加速倒車逃逸撞傷警遭開槍

于姓男子涉及6案遭3地檢署1法院通緝，今年7月某天凌晨到某旅店外接朋友，遇中壢警分局2名機車巡邏員警，他拒檢猛踩油門加速...

約唱歌被索費…男暴怒掐死心儀女 自首稱「神說這女生會害死他」

桃園一名55歲范姓男子前日晚間相約一名43歲杜姓女子至桃園區某KTV歡唱，過程中杜女疑似向范男索錢引發不滿，范男拒絕後憤...

醒吾男大生文大揮刀釀2傷 案發7天士檢火速偵結起訴

卓姓男大生與劉姓男大生網路交友起口角，上周在中國文化大學旁談判，揮刀釀傷，卓被依殺人未遂罪嫌送辦，士檢複訊聲押不禁見，士...

數位產銷一條龍 中和男子自學住家蓋小型大麻工廠遭訴

新北市中和一名尹姓男子，靠著網路上自學來的大麻栽種技術，自國外網站購入整套的大麻種子及種植所需器材，將住家打造成小型大麻...

假車牌氾濫 國道高速公路平均每月查獲33.8件

國道公路警察局自7月加強查緝偽造車牌，迄今未滿半年已查獲203件，平均每月33.8件，其中1名駕駛人不僅被發現是通緝犯，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。