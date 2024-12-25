約唱歌被索費…男暴怒掐死心儀女 自首稱「神說這女生會害死他」

桃園一名55歲范姓男子前日晚間相約一名43歲杜姓女子至桃園區某KTV歡唱，過程中杜女疑似向范男索錢引發不滿，范男拒絕後憤而掐住杜女脖子導致窒息昏厥，范男犯案後自首，警消到場時杜女已無呼吸心跳，送醫不治，桃園地檢署依殺人罪聲押。

據悉，從事保全工作的范男自稱與杜女認識許久，先前雙方約好每月出來唱歌一次，想要有談戀愛的感覺，但因經濟狀況不穩，所以會盡可能負擔費用。由於范男相當喜歡杜女，前日又再度約杜女出門唱歌，先由杜女開包廂後入座，范男隨即抵達。

然而2人在唱歌過程中，杜女認為這是第二次相約唱歌，范男應該要支付比上次更多的費用，引發范男不滿，他認為之前有告知過杜女自己的經濟狀況，杜女卻仍向他索錢，支付不出來的情況下令范男憤而掐住杜女脖子，隨即杜女失去意識昏倒。