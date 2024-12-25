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她欠200萬元深夜遇飛車討債 國道時速飆190公里追撞釀3死

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她欠200萬元深夜遇飛車討債 國道時速飆190公里追撞釀3死

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

國道一號虎尾段9月底發生一起2車追撞車禍，造成3死1傷，雲林檢警追出死者廖女積欠200萬元，遭放款公司透過LINE掌握行蹤，派邱男等人一路從台中討債飛車追逐，狂飆時速超過190公里，廖女同車乘客撥電話向國道警方求助時被高速追撞釀成悲劇，雲林地檢署今偵查終結，依妨害往來安全致人於死罪、妨害自由等罪嫌，將邱男等9人提起公訴。

9月23日深夜西螺果菜市場進口蔬果批發商廖女載著49歲鄭男，在國道一號南下237.5公里處，與黑色轎車發生碰撞，料女、鄭男及黑車蕭姓駕駛送醫不治，黑車乘客邱男送醫無生命危險。

檢警追出，該起車禍並非單純追撞事故，係廖女因資金周轉問題向被告李嫌、陳嫌等多家民間放款公司借款，陳嫌為確認廖女私下債務情形，要求廖女提供通訊軟體LINE供查閱，但廖女事後忘記登出帳號，被其透過LINE掌握行蹤。

廖女雖於9月中旬清償陳嫌債務，仍積欠李嫌200萬元，遭放款公司透過LINE掌握行蹤，籌畫追債，並於9月23日派邱男等人一路從台中討債飛車追逐，廖女同車乘客鄭男在行經國道一號虎尾段時撥電話向國道警方求救，但話還來不及說完就被蕭男駕駛的黑車追撞翻覆，造成三死一傷悲劇。

檢警案發後，拘提李、陳等涉案8人說明，並查出邱男有吸食愷他命，有毒駕犯行，今全案偵結，將李、陳等8人依妨礙自由罪、邱男依妨害往來安全致人於死罪、毒駕等罪嫌提起公訴。

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雲林國道一號今年九月底發生三死一傷重大車禍，兩車翻覆撞得稀爛，三名亡者有彈出車外死亡，有夾在車內死亡，現場一片狼藉。記者蔡維斌／翻攝
雲林國道一號今年九月底發生三死一傷重大車禍，兩車翻覆撞得稀爛，三名亡者有彈出車外死亡，有夾在車內死亡，現場一片狼藉。記者蔡維斌／翻攝

國道 毒駕 討債

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