醒吾男大生文大揮刀釀2傷 案發7天士檢火速偵結起訴

卓姓男大生與劉姓男大生網路交友起口角，上周在中國文化大學旁談判，揮刀釀傷，卓被依殺人未遂罪嫌送辦，士檢複訊聲押不禁見，士院裁定5萬元交保、限制住居，今案發7日，檢方火速偵查起訴。

檢警調查，18歲卓男12月18日傍晚在中國文化大學旁找20歲劉男談判，一見面就抽出菜刀揮砍，砍傷劉男左手，也傷及自身左手，兩人皆意識清醒、無生命危險，送醫後無大礙。

警方介入查出卓男是醒吾科大學生，劉男是文大學生，兩人透過網路遊戲認識，另結識一名女網友，劉男日前透過社群軟體傳訊卓男母親「知道你兒子在外騷擾女生嗎？」，卓氣憤約出劉男揮刀。