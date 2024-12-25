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數位產銷一條龍 中和男子自學住家蓋小型大麻工廠遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市中和一名尹姓男子，靠著網路上自學來的大麻栽種技術，自國外網站購入整套的大麻種子及種植所需器材，將住家打造成小型大麻工廠，透過通訊軟體少量販售，交由平台外送員送貨給賣家，最後再收取比特幣，處處製造斷點。新北地檢署依違反毒品防制條例製造、販賣二級毒品罪將他起訴。

全案原本是警方掌握線報，有人在網路上當起大麻個體戶，專賣高質量的大麻花，於是著手偵辦，後來發現尹男販賣手法數位技術過於先進，於是報請檢察官指揮調查局共同偵辦。

警調循線鎖定尹男，今年8月下旬前往其中和住處搜索，發現他靠著自學，竟獨自從境外網站購入大麻種子、溫濕度計、計時器、肥料、營養液、植物生長劑、小蘇打、檸檬酸、育苗塊、照度劑、溫控計及排風設備，打造出一個專業的小型大麻工廠，並順利栽種出高品質的大麻對外販售。

警調查出，尹男栽種出大麻後，還會以純手工的方式裁減大麻花、葉，以自然晾乾加上除濕機、排風設備控制加速乾燥成固定濕度，製成精品手工大麻。之後，尹男再透過保密性甚高的通訊軟體Telegram少量點對點販售，並透過Lalamove外送給賣家，待買家確認收到大麻後，再由對方轉帳等值的比特幣到尹男指定的虛擬貨幣錢包地址，完成整起交易。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市中和尹姓男子，靠網路自學將住家打造成小型大麻工廠，再透過通訊軟體交貨、收取比特幣製造斷點，遭新北地檢署依違反毒品條例起訴。圖／示意圖，非本案，聯合報系資料照片
新北市中和尹姓男子，靠網路自學將住家打造成小型大麻工廠，再透過通訊軟體交貨、收取比特幣製造斷點，遭新北地檢署依違反毒品條例起訴。圖／示意圖，非本案，聯合報系資料照片

外送員 大麻

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