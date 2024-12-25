假車牌氾濫 國道高速公路平均每月查獲33.8件

國道公路警察局自7月加強查緝偽造車牌，迄今未滿半年已查獲203件，平均每月33.8件，其中1名駕駛人不僅被發現是通緝犯，更被擴大追查出槍彈和多種毒品。警方表示未來仍將持續強化查緝作為，貫徹「雙打違規與違法」。

國道警方執行警政署工作指示，9個公路警察大隊從今年7月全面強力查緝偽造車牌，刑警大隊則掌握情資，鎖定1輛經常懸掛不同車牌，行駛於國道1號五股至三重路段的黑色賓士轎車，追查發現32歲雷姓駕駛是毒品通緝犯、車是被吊扣牌照的權利車、常懸掛牌號已註銷的不同假車牌。

員警跟監查訪，8月15日持搜索票至新北市八里區逮人，在雷男的租屋處、車內查獲偽造車牌4面、改造手槍零組件1批、子彈11顆、海洛因和安非他命各3包、大麻2包、依托咪酯12瓶、喪屍菸彈13顆，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、偽造特種文書罪嫌、通緝案件移送新北地檢署。