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假車牌氾濫 國道高速公路平均每月查獲33.8件

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道公路警察局自7月加強查緝偽造車牌，迄今未滿半年已查獲203件，平均每月33.8件，其中1名駕駛人不僅被發現是通緝犯，更被擴大追查出槍彈和多種毒品。警方表示未來仍將持續強化查緝作為，貫徹「雙打違規與違法」。

國道警方執行警政署工作指示，9個公路警察大隊從今年7月全面強力查緝偽造車牌，刑警大隊則掌握情資，鎖定1輛經常懸掛不同車牌，行駛於國道1號五股至三重路段的黑色賓士轎車，追查發現32歲雷姓駕駛是毒品通緝犯、車是被吊扣牌照的權利車、常懸掛牌號已註銷的不同假車牌。

員警跟監查訪，8月15日持搜索票至新北市八里區逮人，在雷男的租屋處、車內查獲偽造車牌4面、改造手槍零組件1批、子彈11顆、海洛因和安非他命各3包、大麻2包、依托咪酯12瓶、喪屍菸彈13顆，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、偽造特種文書罪嫌、通緝案件移送新北地檢署。

其餘各大隊迄今近半年，合計已查獲203件偽造車牌。國道公路警察局局長廖美鈴指出，使用偽造車牌不但損害原牌照車主權益，也影響公路監理機關管理車輛及警察機關交通稽查的正確性，不僅違反道路交通管理處罰條例，且可能觸犯刑法行使偽造特種文書罪，國道警方將持續強化查緝作為，防止弊端蔓延，呼籲駕駛人勿以身試法。

國道公路警察局刑警大隊8月查獲1輛經常懸掛不同假車牌的賓士車，逮捕1名通緝犯、查扣4種毒品、4面假車牌、改造槍枝零件、子彈11發。圖／警方提供
國道公路警察局刑警大隊8月查獲1輛經常懸掛不同假車牌的賓士車，逮捕1名通緝犯、查扣4種毒品、4面假車牌、改造槍枝零件、子彈11發。圖／警方提供
國道公路警察局刑警大隊8月查獲1輛經常懸掛不同假車牌的賓士車，逮捕1名通緝犯、查扣4種毒品、4面假車牌、改造槍枝零件、子彈11發。圖／警方提供
國道公路警察局刑警大隊8月查獲1輛經常懸掛不同假車牌的賓士車，逮捕1名通緝犯、查扣4種毒品、4面假車牌、改造槍枝零件、子彈11發。圖／警方提供
國道公路警察局自7月加強查緝偽造車牌，迄今未滿半年已查獲203件，平均每月33.8件。圖／警方提供
國道公路警察局自7月加強查緝偽造車牌，迄今未滿半年已查獲203件，平均每月33.8件。圖／警方提供
國道公路警察局刑警大隊8月查獲1輛經常懸掛不同假車牌的賓士車，逮捕1名通緝犯、查扣4種毒品、4面假車牌、改造槍枝零件、子彈11發。圖／警方提供
國道公路警察局刑警大隊8月查獲1輛經常懸掛不同假車牌的賓士車，逮捕1名通緝犯、查扣4種毒品、4面假車牌、改造槍枝零件、子彈11發。圖／警方提供

國道 警察

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