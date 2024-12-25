影／麥當勞性侵案 洪申翰：不是開除加害者就沒事

勞動部上午舉行114年度勞動新制記者會，會後媒體提問時，針對近期發生之麥當勞性侵案，勞動部長洪申翰回應，業者不是把加害者開除就沒事，勞動部在這件事上立場明確，絕不和稀泥。

日前台北市一名母親控訴，自己未成年女兒在麥當勞打工時，遭前主管利用職權之便性侵長達一年，女兒辭職報警後，業者僅開除涉事主管未積極處理，年僅17之被害者隨後輕生；針對此案，洪申翰指出，根據性別平等工作法第13條，雇主不論接獲被害人陳情或者聽聞性騷擾之狀況，都必須採取立即有效的糾正補正措施，因此業者不是開除加害者就沒事。洪申翰表示，雖然本案目前處理權責機關為台北市政府，因此昨天勞動部已發文給台北市府，要求儘速查明，勞動部也會在法規上做出清楚認定，「絕對不會和稀泥」。