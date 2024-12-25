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影／麥當勞性侵案 洪申翰：不是開除加害者就沒事

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導

勞動部上午舉行114年度勞動新制記者會，會後媒體提問時，針對近期發生之麥當勞性侵案，勞動部長洪申翰回應，業者不是把加害者開除就沒事，勞動部在這件事上立場明確，絕不和稀泥。

日前台北市一名母親控訴，自己未成年女兒在麥當勞打工時，遭前主管利用職權之便性侵長達一年，女兒辭職報警後，業者僅開除涉事主管未積極處理，年僅17之被害者隨後輕生；針對此案，洪申翰指出，根據性別平等工作法第13條，雇主不論接獲被害人陳情或者聽聞性騷擾之狀況，都必須採取立即有效的糾正補正措施，因此業者不是開除加害者就沒事。洪申翰表示，雖然本案目前處理權責機關為台北市政府，因此昨天勞動部已發文給台北市府，要求儘速查明，勞動部也會在法規上做出清楚認定，「絕對不會和稀泥」。

勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，本案調查除了與台北市府共同處理外，若查證發現雇主未確實進行有效補救措施，處罰上限最高可達100萬元。

針對近期麥當勞爆發主管性侵未成年打工女員工，勞動部長洪申翰表示，業者不是開除加害者就沒事，並表明勞動部立場明確，不會和稀泥。記者曾原信／攝影
針對近期麥當勞爆發主管性侵未成年打工女員工，勞動部長洪申翰表示，業者不是開除加害者就沒事，並表明勞動部立場明確，不會和稀泥。記者曾原信／攝影

勞動部 北市府 洪申翰

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