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辣雞麵藏大麻5嫌運毒起訴 律師張秉鈞指導滅證...今遭求重量刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

男子郭建霆涉策畫從泰國走失大麻毒品，將大麻裝進17碗韓國火雞辣風味的泡麵碗中，寄送來台，市價約3百多萬，遭海關攔截查獲，循線追出共犯，其中曾姓收貨人委任的律師張秉鈞，涉通知共犯刪除對話訊息。台北地檢署今偵結，依運輸第二級毒品罪嫌起訴，張秉鈞依犯使犯人隱蔽罪嫌起訴。

起訴指出，36歲郭男為運毒集團首謀，自陳在泰國經營大麻工廠，涉透過邱男在台找到收包裹的人作為斷點，躲避檢警追緝，邱男委由馬男、郭男處理收貨相關事宜，馬男找到曾男收大麻包裹，今年7月18日前某日，將17包大麻裝進韓國火雞辣風味的泡麵碗，包裝成毒泡麵，合計淨重1021.43公克，寄送讀包裹到台，在關務署台北關遭查驗查獲夾藏大麻。警方今年7月23日佯裝宅配人員送包裹給曾男，曾男簽收時拘提到案。

曾男7月23委託愷泓法律事務所主持律師張秉鈞辯護，張秉鈞涉嫌在警詢筆錄中得知共犯郭至峯涉嫌運毒遭警方偵辦中，當晚7時許已飛機軟體提醒郭至峯刪除本案運毒集團共犯的對話紀錄，將偵查秘密洩漏給當時未到案的郭，增加檢方查緝難度，以此方式使郭隱避。

首謀郭男自以為設下斷點，律師又涉助滅證，不料今年9月15日凌晨1時許從桃園機場入境，立即遭攔查，且從隨身行李查扣1包大麻淨重97.32公克，黏稠的大麻煙油1瓶。

專案小組循線追查，逮捕收貨的曾姓男子，也循線逮捕馬男、郭男、邱男，於邱男大安區住家查獲看有大麻成分的電子煙、電子煙彈、大麻餅乾等。

北檢指出，郭姓主謀與邱、郭、馬、曾等人涉犯毒品危害防制條例運輸第二級毒品、懲治走私條例私運管制物品進口罪嫌，從重運輸第二級毒品罪起訴。邱等4人認罪，坦承運輸毒品，供出毒品來源為郭姓主謀，建請依自白減刑。另，郭姓主謀入境時查獲隨身攜帶毒品，再依運輸第二級毒品罪起訴；邱男持有二級毒品罪嫌起訴。

檢方指出，70萬交保的律師張秉鈞，為執業律師本應自律自治，誠正信實執行職務，竟利用偵查中擔任辯護人機會，洩漏偵查秘密給其他犯嫌，甚至指導湮滅相關罪證使犯人隱蔽，違反偵查不公開，侵犯司法發現真實、公正性，從重依使犯人隱蔽罪嫌起訴，其犯後態度不佳，建請從重量刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

郭姓男子等5人涉嫌將毒品大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣被查獲，檢方偵訊後先後聲押5嫌，今偵結起訴。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子等5人涉嫌將毒品大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣被查獲，檢方偵訊後先後聲押5嫌，今偵結起訴。記者邱瑞杰／翻攝

大麻 張秉鈞 毒品

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