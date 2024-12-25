台中男想聊天被拒...怒極砍斷他頸靜脈 對方無條件原諒他

台中沈姓街友僅因傅姓男子拒絕和他聊天，與對方素昧平生仍懷恨在心，酒後持美工刀猛畫傅脖子、肩膀，害他脖子靜脈破裂一度命危；法院痛斥沈男手段凶狠、殺意甚堅，考量已獲原諒，傅無條件和他和解，依殺人未遂罪判沈4年，可上訴。

起訴指出，沈男（43歲）和傅男不認識，卻僅因傅拒絕跟他聊天而起口角，8月5日晚上9點多沈酒後拿美工刀跑到中區台灣大道、綠川東街口橋下，見傅正躺在該處休息，就把他翻身成仰躺姿勢，再持刀朝脖子、右肩膀割畫各1刀砍殺。

沈行凶後告知附近商旅，要求幫叫救護車，其回現場查看見傅已經離開，傅則因遭砍傷濺血摀著傷口忍痛向超商求救，送醫後其右頸靜脈破裂、右肩肌肉斷裂，緊急縫合撿回一命。

警方對沈施以酒測呼氣值達每公升0.67毫克，第一時間僅依傷害罪嫌送辦，但檢察官認為沈朝人脖子割畫，顯有殺人故意，改依殺人未遂罪嫌將沈向法院聲押獲准，依法起訴。

台中地院審酌，沈男持刀刃10公分、單面開封鋒利的美工刀，朝傅男脖子砍到靜脈破裂，醫院也表示傅男當下一度有生命危險，可見傅砍殺力道巨大，又朝人體致命要害攻擊，下手凶狠、殺意堅定，確有致人於死犯意。

法院考量，沈犯後自首符合減刑要件，但其和傅素昧平生、無深仇大恨，僅因酒後不滿就揮刀手段殘忍，事後雖獲得傅原諒、無條界和解，依殺人未遂罪判沈4年。