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影／動漫電玩角色全成毒品外包裝 警抓台中販毒「小蜜蜂」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市何姓男子無業，染吸毒惡習，被販毒集團吸收為運毒小蜜蜂，台中市刑大網路巡邏時發現，今年3月間收網抓人，發現何身上有市價10萬元的各式毒品，其中毒品外包裝以知名動漫、電玩角色「小丑女」、「超級瑪利歐」等，警詢後依毒品罪嫌送辦，何獲3萬元交保，後續溯源上手，檢方近日偵結起訴。

台中市刑大偵一隊在今年初網路巡邏時，發現一名網友以暱稱「楓之谷代儲24hr」，疑從事毒品交易，經深入追查發現何男（28歲）涉有重嫌，即與南投縣竹山警分局成立專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦，歷經長期跟監蒐證，見時機成熟，趁毒品交易時實施圍捕。

經查，何男無業，染上施用毒品惡習後，入不敷出，為增加收入，竟異想天開鋌而走險，從事販毒，擔任俗稱運毒小蜜峰，以提高收入，台中市刑大利用自建科技整合情資系統，進行大數據分析，輔以現場跟蒐，掌握何男行蹤。

專案小組趁何男開車前往龍井區遊園南路交易毒品之際，利用現場地形，駕駛偵防車分別以前、後方式包夾，何男見無法逃離便束手就擒，於何男身上及所駕駛車內，分別查獲毒品。

何男交易的毒品外包裝袋以時下流行的動漫、電玩角色，包括DC漫畫的反派「小丑女」，還有知名電玩遊戲「超級瑪利歐」，選擇時下年輕人流行、喜愛的角色，提高銷售量。

現場查獲何男販賣毒品，查扣毒品哈蜜瓜錠20顆、毒品咖啡包83包（重439.9公克）、K他命4包（重6.5公克）、1罐（重4.5公克）、5.88萬元、手機2支等相關證物，全案偵訊後，依違反毒品罪移送檢方偵辦，何獲3萬元交保，近日起訴。

台中市刑大隊長李明道說，新興毒品無論是咖啡包或果汁包，經常以精美、新潮的包裝吸引年輕人目光，使用者在不清楚毒品劑量與成分，可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整及意識不清等症狀，且猝死風險極高，切勿因一時好奇而嘗試。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市何姓男子擔任運毒小蜜蜂，毒品包裝使用時下流行的動漫電玩角色，警方循線查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓男子擔任運毒小蜜蜂，毒品包裝使用時下流行的動漫電玩角色，警方循線查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓男子擔任運毒小蜜蜂，毒品包裝使用時下流行的動漫電玩角色，警方循線查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓男子擔任運毒小蜜蜂，毒品包裝使用時下流行的動漫電玩角色，警方循線查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓男子擔任運毒小蜜蜂，毒品包裝使用時下流行的動漫電玩角色，警方循線查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓男子擔任運毒小蜜蜂，毒品包裝使用時下流行的動漫電玩角色，警方循線查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓男子擔任運毒小蜜蜂，毒品包裝使用時下流行的動漫電玩角色，警方循線查獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓男子擔任運毒小蜜蜂，毒品包裝使用時下流行的動漫電玩角色，警方循線查獲。記者陳宏睿／翻攝

台中市 毒品 網路

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