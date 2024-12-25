泡麵藏大麻 闖海關遭識破

販毒集團涉嫌將大麻毒品偽裝成韓式泡麵，從泰國寄來台灣，保三總隊陸續查獲五嫌，檢方均聲押獲准。記者邱瑞杰／翻攝 郭姓男子涉嫌策畫從泰國走私大麻毒品，將大麻偽裝成泡麵寄來台，被保三總隊和海關攔截發現；檢警陸續逮捕郭男等五嫌，均聲押獲准，另查出受嫌犯委任的張姓律師涉嫌洩密，訊後以七十萬元交保。

保三總隊第一大隊今年七月間會同財政部關務署台北關抽檢售進口貨品，發現一箱自泰國寄到台灣的國際包裹，裝運十七個碗裝小雞泡麵，但檢驗裡面的麵體，並非真的泡麵，而是做成像是泡麵的二級毒品大麻，總重超過兩公斤，市價三百多萬元。

專案小組七月廿三日逮捕收貨曾姓男子，查出他要把貨交給馬姓男子，同日逮捕送辦，二人均遭檢方聲押獲准。六天後，警方再循線逮捕馬男上游郭姓男子，檢方亦聲押獲准。

警方事後借提郭男調查，還原涉案手機資料，發現郭男是透過邱姓男子與人在泰國的主嫌聯絡，八月八日逮捕邱男，也聲押獲准。

警方再還原郭男手機資料，發現曾男和馬男委任的張姓律師，曾向運毒集團通報檢警偵訊相關內容，還指導郭男刪除手機內有關的運毒證據；經檢方指揮搜索拘提張，依洩密罪嫌送辦，訊後以七十萬元交保。

警方根據落網犯嫌供詞和手機資料，查出主嫌是在泰國聯絡運毒的另一名郭姓男子，按兵不動；郭嫌以為已設層層斷點不會被查獲，九月十五日入境馬上被拘提，身上搜出大麻花及大麻油膏，檢方訊後聲押獲准。

檢警研判，跨國走私運毒集團利用「小雞泡麵」在台灣受不少民眾喜愛，把大麻偽裝成泡麵麵體，再放入碗裝泡麵重新封裝，是罕見的走私運毒手法。

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