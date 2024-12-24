駕駛、副駕都抓到了！不滿被叭連開4槍 嚇壞騎士

新北市新莊區今天下午發生槍擊案。26歲陳男開車載27歲陳女行經新莊區中正路時，因不滿遭後車按喇叭，竟持空氣槍朝外連開4槍嚇壞一旁騎士。新莊警展開追緝，晚間循線將2人逮捕，並起出鋼珠及毒品吸食器，目前正追查作案空氣槍去向。

今天下午有民眾在臉書社團PO文表示，下午3時46分新莊中正路三重往新莊方向某路口，1輛白色豐田轎車不斷在車道間偏移，以致遭後方機車按喇叭示警。不料該轎車竟降下副駕駛車窗，拿一把疑似手槍的不明槍械，朝外連開了4槍，現場還留有掉落的彈殼，白車事後直接闖紅燈左轉上大漢橋逃離現場。

新莊警方網路巡察發現立即前往現場追查，但在現場並未發現彈殼，警方調閱監視器掌握涉案轎車行蹤車，晚間6時許循線於新莊區後港一路將26歲駕駛陳男以及27歲乘客陳女逮捕，並在車內查扣些許鋼珠及毒品安非他命吸食器。

警方經初步調查，雙方並不認識，因發生行車搶道引發糾紛，至於開槍的是陳男或陳女目前仍在釐清，並持續追查作案用空氣槍去向。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885