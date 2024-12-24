聽新聞
0:00 / 0:00
民調顯示詐騙、毒品惡化 警政署：與世界多國面臨治安問題相同
國民黨立委羅智強成立的新國會智庫今公布民調，與10年前相比，受訪者多認為詐騙、毒品問題惡化。警政署回應，與目前世界多數國家面臨的治安問題相同，警方重視民眾治安感受，針對民調結果，列為治安政策參考。
警政署表示，今年8月30日起推行「165打詐儀表板」，每日公布受理詐欺案件數及財損數，使民眾警覺詐騙危害，產生防詐意識，並持續修訂「新世代打擊詐欺策略行動綱領」、制定及修定「打詐新四法」及相關子法。
警政署統計，今年已攔阻被害案件1萬7084件、金額117億餘元，查獲詐欺集團2302件、犯嫌2萬706人，查扣不法利得138億餘元。
對於毒品問題，警政署表示，政府2017年起執行「新世代反毒策略行動綱領」，毒品施用人數、新生人數均呈下降趨勢，顯示防制毒品確有成效。
警政署指出，今年查緝依托咪酯類「喪屍煙彈」犯嫌逾3000人次、查扣煙彈1萬7540顆、毒品煙油及粉末317公斤，及時遏止危害，行政院上月27日公告將依托咪酯提升列管為第二級毒品，防制濫用。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言