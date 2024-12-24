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詐騙一個月得手6500萬元 台北市刑大逮明仁會幹部等6人

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市刑警大隊偵五隊接獲線報，竹聯幫明仁會涉嫌以假投資詐騙方式，在今年中詐騙18名民眾，得手6500萬元；警方循線追查，8月逮捕明仁會幹部41歲吳姓男子等6人，依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

台北市刑大今天指出，吳嫌等人認為詐騙好賺，就利用臉書、抖音刊登投資廣告，誘騙被害人加入Line投資群組，並製作投資手機App供被害人下載及操作，另以「股市名人推薦」、「有低價股票可購買」及「投資穩賺不賠」等話術，假冒投資名師在群組發話，遊說被害人付款投資。

吳嫌在App中營造高報酬率的假象迷惑被害人，更用假的對帳單讓被害人以為投資大賺，誘騙被害人持續投入錢財，被害人想獲利了結，詐團就以須墊付交易手續費、保證金等理由拖延，被害人堅持提領或想獲利出場，詐團馬上「已讀不回」，封鎖被害人斷絕聯繫。

警方調查，吳嫌等人從事詐騙僅僅一個月，就詐騙至少18人，得手6500萬元，有人一次被騙走6百萬元；警方調查吳嫌作息，8月在台北市逮捕吳嫌，並陸續逮捕其他5名共犯，查扣一輛BMW轎車、183萬元現金等。

吳嫌落網後否認詐騙，但通話記錄、金流等事證，及共犯都指向他為主謀，警方送後，吳嫌等人交保並被限制住居，目前由檢方偵辦。

台北市刑大偵破明仁會幹部從事假投資真詐騙犯罪，起獲183萬元現金及查扣BMW車輛。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵破明仁會幹部從事假投資真詐騙犯罪，起獲183萬元現金及查扣BMW車輛。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵破明仁會幹部從事假投資真詐騙犯罪，起獲183萬元現金及查扣BMW車輛。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵破明仁會幹部從事假投資真詐騙犯罪，起獲183萬元現金及查扣BMW車輛。記者廖炳棋/翻攝

北市 明仁會 被害人 詐騙

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